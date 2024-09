Murales Maradona, oltraggio a Diego: spunta l’offesa vergognosa

Clamoroso quello che è accaduto a Napoli, in un luogo sacro come Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli dove c’è il più famoso murales di Diego Armando Maradona.

E’ stato comunicato solo pochi giorni fa che il noto murales Maradona è il secondo sito più visitato in Italia, dietro solo al Colosseo a Roma e più degli Uffizi di Firenze e degli scavi di Pompei. Ben oltre 6 milioni di persone nel 2023, l’anno dello scudetto del Napoli, sono arrivate in città per visitare e festeggiare in quel luogo che per tanti è considerato sacro.

Adesso arrivano delle nuove notizie per quanto riguarda quello che è accaduto però, questa volta una vicenda negativa che ha fatto andare su tutte le furie soprattutto i tifosi del Napoli per ciò che è stato scoperto. Qualcuno avrebbe agito in un momento dove nessuno ha notato cosa è stato fatto.

Un vero oltraggio a Diego Armando Maradona dove si trova il suo più famoso murales nella città di Napoli che vive quella zona dei Quartieri Spagnoli come luogo di culto per i tifosi napoletani e anche per i tantissimi turisti che ogni giorno vanno lì per vivere un’atmosfera magica che si respira.

Murales Maradona, oltraggio nei confronti di Diego

Clamoroso quello che sarebbe accaduto nei Quartieri Spagnoli all’insaputa dei tantissimi tifosi perché è stato esposto un cartello che ha oltraggiato la memoria di Maradona in quello che è il suo luogo, davanti al suo Murales.

Proprio dinanzi a quello che è il Murales Maradona è comparso un insulto ai tifosi della Juventus che potrebbe rovinare un luogo sacro e di sano calcio dedicato alla memoria e il ricordo del più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona.

Davanti al Murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli sono stati esposti tre cuori di stoffa e in uno di questi è comparso il volgarissimo insulto che contiene l’oltraggioso messaggio “Juventino Hijo de Puta“.

Un messaggio chiaro e che non ha bisogno di traduzione, ma che ancora non è chiaro se sia stato fatto riferito a Maradona oltraggiando la sua memoria o come semplice insulto ai tifosi della Juve.

A prescindere dal destinatario, in tanti hanno chiesto di cancellare e rimuovere tale insulto per non infangare il luogo sacro dedicato a Diego Armando Maradona che resta un patrimonio dell’umanità e il Murales nei quartieri spagnoli un patrimonio per la città di Napoli che non lascia spazio all’odio.