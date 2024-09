Napoli, spunta un nuovo problema: Conte ha preso una decisione

Antonio Conte sta provando a migliorare il Napoli giorno dopo giorno e ora sta risolvendo l’ennesimo problema che è nato.

Dopo la gravissima e pesante sconfitta iniziale subita contro il Verona, il Napoli è tornato a vincere contro Bologna e Parma, mettendo in mostra tutte le qualità dei nuovi calciatori ma anche ancora molte difficoltà nell’assimilare il gioco e le idee di Antonio Conte.

Le due vittorie sono fondamentali in termini di gioco ma soprattutto sono arrivate anche grazie ad alcuni dei nuovi, fortemente voluti da Conte per avere la possibilità di giocarsi il campionato con calciatori scelti da lui e che possano rappresentare perfettamente le sue idee in campo.

Napoli, spunta un altro problema: Conte corre ai ripari

Il Napoli di Conte vuole giocarsi tutte le carte per competere ad alti livelli. Ora che la rosa è quasi completa, come ha sottolineato l’allenatore, si può iniziare a ragionare con molta più serenità per costruire ciò che il tecnico leccese e il suo staff hanno in mente per il futuro del club.

Sono arrivati calciatori molto importanti negli ultimi giorni di mercato e per questo motivo anche da parte della tifoseria c’è la voglia e il desiderio di tornare grandi, consapevoli anche della possibilità di sfruttare l’occasione di giocare una sola volta a settimana.

Secondo le ultime notizie, però, in casa Napoli c’è un problema da non sottovalutare e che Conte sta provando immediatamente a risolvere.

Conte cambia modulo: valuta altre due opzioni

Antonio Conte vuole un Napoli perfetto e per farlo ha bisogno di rendere molto più pulita ogni fase di gioco, sia per provare a segnare sempre di più che per provare a rendere la difesa un fortino inespugnabile.

Ora la rosa è quasi del tutto completa, manca ancora qualche accorgimento, ma per una sola competizione si può certamente lavorare come vuole l’allenatore. Le prime tre partite hanno messo in mostra tutte le difficoltà del Napoli e ora Conte vuole portare dei cambiamenti.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Conte sta valutando nuove soluzioni tattiche per inserire i nuovi, Gilmour e McTominay a centrocampo e rendere la squadra più compatta.

Quali moduli può adottare il Napoli

L’ipotesi 4-3-3 resta viva in casa Napoli. Conte sta utilizzando nei tre centrali di difesa sempre un esterno ed è stato sempre Di Lorenzio. Ma quel lavoro può farlo anche Olivera e quindi si potrebbe passare a quattro dietro con entrambi, a turno uno potrebbe spingere mentre l’altro restare bloccato.

A quel punto sulle fasce agirebbero Neres e Kvaratskhelia, ma in posizione molto più avanzata, da attaccanti, e a centrocampo ci sarà il vero filtro importante, con McTominay, Lobotka e uno tra Gilmour e Anguissa a fare da diga.