Calciomercato, Mario Rui ha deciso: arriva la firma immediata

Mario Rui è pronto a cambiare subito squadra: ecco la sua prossima destinazione, la firma a sorpresa in vista delle prossime ore

Saranno ore ancora intense in casa Napoli per la cessione di Mario Rui. Il terzino portoghese ha rifiutato finora tutte le possibili destinazioni, ma ora la firma potrebbe arrivare a sorpresa nelle prossime ore. La svolta è arrivata nella serata dell’11 settembre con il calciomercato ancora aperto: scopriamo tutti i dettagli dell’operazione improvvisa.

Calciomercato, decisione last minute per Mario Rui

Il Napoli continua a monitorare attentamente la cessione di Mario Rui. Il terzino portoghese è voglioso di una nuova avventura da urlo: la situazione si è mossa nelle ultime ore per trovare subito la sua nuova squadra.

Come svelato da Sky Sport Mario Rui è la prima alternativa di Zalewski al Galatasaray. Se dovesse saltare così l’esterno della Roma, il terzino portoghese è pronto a fare le valigie per partire alla volta della Turchia raggiungendo Mertens e Osimhen. L’attaccante nigeriano è tornato anche a segnare gol importanti con la Nigeria, ma ora non vede l’ora di fare il suo debutto nel campionato turco.