Napoli, scelto già il prossimo colpo: Manna lo ha già bloccato

Il Napoli ha intenzione di diventare di nuovo grande con Antonio Conte e sta già pensando ai colpi futuri: bloccato il primo acquisto di gennaio.

Gli azzurri hanno iniziato questa stagione in maniera un po’ complessa, con la prima partita di Verona che ha mostrato tutte le fragilità del gruppo dopo un’annata tremenda come quella della passata stagione. Poi il calciomercato ha fatt bene a tutto l’ambiente e Antonio Conte ha avviato definitivamente la sua “cura”, dando alla squadra modo di tornare a macinare gioco e vittorie.

Il calciomercato del Napoli è stato molto positivo anche se è andato un po’ a rilento rispetto alle aspettative di Conte e di tutto l’ambiente e su alcuni colpi ci si è inseriti in ritardo, perdendo l’opportunità di acquisto.

Calciomercato Napoli, primo colpo per gennaio

Il Napoli ha già in mente le mosse di mercato per il futuro: Manna e Conte viaggiano sulla stessa lunghezza d’onda e ora il direttore sportivo azzurro è pronto ad accontentare ancora una volta il suo allenatore.

Per gennaio è pronto già il primo colpo ma intanto aumentano anche le voci di nuovi possibili cessioni che possono sì migliorare l’aspetto finanziario del club, ma anche portare nuovi scombussolamenti all’interno dello spogliatoio.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Napoli ha già bloccato il primo affare del 2025: è stata una richiesta specifica di Antonio Conte.

Napoli, nuovo esterno a gennaio: svelato il nome

Il Napoli ha bisogno di un nuovo esterno di centrocampo per completare la rosa. Gli acquisti in tutti gli altri reparti sono stati eccezionali e hanno fatto sì che Conte potesse definirsi felice e tranquillo in vista del futuro immediato. Ma per l’allenatore manca ancora qualche pedina e lo ha già fatto presente alla società che si è messa in moto per gennaio.

Secondo quanto riferisce Radio Kiss Kiss Napoli, ad agosto il Napoli è stato vicinissimo a Eric Junior Ebimbe, esterno francese di proprietà dell’Eintracht Francoforte, ma poi l’affare non si è concluso.

Ebimbe è un nome che piace a Conte che ha spronato il ds Manna a riprovarci per gennaio. Ci sono tutte le condizioni per chiudere il colpo e già sono stati avviati nuovi contatti per accelerare la trattativa agli inizi del 2025.

Ebimbe al Napoli: le cifre dell’affare

Il Napoli pensa a Eric Junior Ebimbe per gennaio. L’esterno classe 2000 è uno dei migliori del campionato tedesco e aveva già dato il suo assenso al trasferimento in azzurro, ma poi sono mancati i termini economici e tempistici per chiudere la trattativa.

L’Eintracht Francoforte chiede non meno di 20 milioni per cedere Ebimbe e il Napoli a gennaio si era fermato a un’offerta in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. A gennaio, però, con nuovi introiti e una disponibilità economica migliore, gli azzurri possono chiudere per un totale di 15-17 milioni ma a titolo definitivo.