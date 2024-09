Napoli, si ferma un big: c’è l’infortunio, tegola per Conte

Arriva l’annuncio sulle condizioni fisiche del calciatore, che ha riportato un infortunio nel corso della partita con la sua Nazionale. Problemi per mister Conte, in vista del ritorno in campo dopo la sosta.

Preoccupazione per il Napoli dopo la notizia dell’infortunio di Khvicha Kvaratskhelia, che ha preso una botta nel corso della gara con la Nazionale georgiana.

Probabili formazioni Cagliari Napoli

Le ultime sulla scelta di Conte riguardo l’impiego di Kvaratskhelia, che è tornato dalla Nazionale con un fastidio fisico.

Le condizioni di Kvicha saranno valutate nelle prossime ore, intanto l’allenatore già studia l’alternativa con Raspadori pronto a sostituire il georgiano. Dovrebbero partire dall’inizio, invece, Lukaku e Neres che completeranno il reparto offensivo.