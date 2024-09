Trovato l’accordo, Mario Rui lascia subito Napoli: sarà bianconero

Oramai ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, Mario Rui è prossimo a lasciare Napoli in questa sessione di calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza napoletana avrebbe raggiunto l’accordo per la cessione dell’esterno portoghese, che dopo aver scartato l’ipotesi patria e Brasile, sembrerebbe essere ora destinato a preparare le valige così da lasciare la città partenopea con il primo aereo disponibile. In tutto questo, comunque, manca ancora l’okay definitivo di Mario Rui, ma l’impressione è che la situazione possa comunque sbloccarsi nelle prossime ore, anche perché sennò il classe ’91 rischia seriamente di passare un’intera stagione rilegato in tribuna, neanche in panchina.

Trovato l’accordo per la cessione di Mario Rui

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Mario Rui, mai realmente preso in considerazione in quel di Napoli da quando è iniziata la gestione Antonio Conte. Messo subito al corrente dei non progetti che l’allenatore salentino aveva per lui, l’esterno portoghese, accettando la decisione, si sarebbe subito messo alla ricerca di una nuova sistemazione in carriera, venendo cercato e contattato anche da diverse squadre nel corso di questo calciomercato estivo.

Per Mario Rui nel corso di queste settimane si è infatti parlato di Portogallo ed addirittura Brasile, con il Sao Paulo che per un momento aveva assaporato la possibilità di ingaggiarlo, ma nessuna di queste destinazioni ha mai realmente convinto il classe ’91 al punto da invogliarlo a lasciare Napoli. Più passano i giorni, più le sessioni di calciomercato chiudono in giro per il mondo, e più c’è il rischio che il portoghese resti rilegato in tribuna per un anno interno, anche se nelle scorse ore si sarebbe palesata un’opportunità piuttosto interessante.

Stando infatti a quanto riportato da Fanatik, complice la presenza in rosa di un solo terzino sinistro, il franco-congolese Artur Masuaku, il Besiktas avrebbe messo gli occhi e raggiunto un accordo con il Napoli per il trasferimento in Turchia di Mario Rui.

Mario Rui in bianconero: la decisione

Mario Rui potrebbe diventare un nuovo giocatore del Besiktas. Il mercato in Turchia chiude fra due giorni, e l’intento del club di Istanbul è quello di mettere a disposizione dell’allenatore un altro terzino oltre a Masuaku.

La scelta, per l’appunto, sarebbe ricaduta sul portoghese, che dovrebbe trasferirsi dal Napoli con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione. Tutto è pronto, bisogna solo firmare i documenti per parlare di affare fatto, ma Mario Rui al momento non avrebbe ancora dato il suo consenso allo sbarco in Turchia. Manca dunque solo il sì del laterale portoghese, il quale comunque starebbe valutando seriamente la possibilità di farsi quest’anno in bianconero per poi trovarsi una nuova sistemazione, definitiva, l’anno prossimo. Staremo a vedere, con il tempo che però stringe.