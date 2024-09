La verità sul futuro di Osimhen: dove andrà nel 2025

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? Nuove indiscrezioni di mercato relative al destino del nigeriano, attualmente in prestito al Galatasaray.

La Turchia è diventata ormai la casa dei giocatori che in Italia non trovano più spazio. Infatti, molto spesso le big del campionato turco si fiondano sui quei calciatori che nei club italiani non trovano per nulla spazio.

E’ il caso di Osimhen, per esempio, che dopo un’estate intera ad aspettare l’offerta di una big alla fine è rimasto ancora a Napoli che all’ultimo ha deciso di “regalarlo” al Galatasarat che l’ha preso in prestito.

Avventura, quella di Osimhen in Turchia, destinata a durare per pochi mesi: ecco dove potrebbe andare il nigeriano nel prossimo calciomercato.

Nuove indiscrezioni sul futuro di Osimhen: ecco i dettagli

Victor Osimhen è un obiettivo del Psg?

Ecco l’annuncio da parte del direttore sportivo dei parigini, che ai tempi del Lille ha portato in Francia Victor che ha un grande rapporto con Campos che ha confessato tutta la verità riguardo il possibile approdo di Osimhen al Psg.

La telenovela dell’estate, relativa alla destinazione di Osimhen, ha interessato i tifosi e soprattutto il Napoli che è stato beffato lettaramente visto che nessuna società si è presentata con la proposta di 130 milioni di euro, ovvero il valore della clausola.

Una situazione che ha portato allo scontro con il calciatore, che alla fine ha accettato l’offerta di prestito del Galatasaray con il relativo rinnovo e abbassamento della clausola che adesso è scesa a 75 milioni.

Osimhen al Psg? Ecco tutti i dettagli

Luis Campos, ha parlato in esclusiva a Sportitalia. Il dirigente ha fatto il punto riguardo anche le trattative di mercato del Psg e in merito all’affare Victor Osimhen ha detto:

“Abbiamo valutato la possibilità di prenderlo ma alla fine abbiamo deciso di proseguire con i nostri attaccanti, Gonçalo Ramos, Kolo Muani e Marcos Asensio“.

“Offerta al Napoli? Nessuna. Abbiamo parlato con Victor così come altri giocatori. Io l’ho portato al Lille dallo Charleroi, è normale si associ il giocatore al Psg. Lo conosco da quando aveva 16 anni. Con lui ho un ottimo rapporto, così come altri giocatori”.