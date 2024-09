Napoli, c’è già il dopo Conte: annuncio a sorpresa

Il Napoli si gode Antonio Conte e il grande futuro che può arrivare con il tecnico salentino: intanto arriva l’annuncio sul prossimo allenatore.

Gli azzurri hanno iniziato la stagione balbettando ma ora sembrano essersi messi di nuovo sui binari giusti per puntare a obiettivi importanti per il futuro. Il tecnico salentino ha chiesto e ottenuto – seppur in ritardo – tutti i miglioramenti per rendere la rosa più forte e più competitiva rispetto all’anno scorso. Ora c’è tanto lavoro da fare e da portare avanti per appaiare il Napoli alle altre big del campionato e provare a scrivere pagine importanti.

Il futuro del Napoli è affidato ad Antonio Conte ma dopo il suo addio, che al momento dovrebbe avvenire tra tre anni, potrebbero aprirsi scenari interessanti legati al passato.

Napoli, ora Conte: può tornare un grande ex

Il Napoli di Antonio Conte è destinato a fare passi da gigante in questa stagione. Gli azzurri dovranno disputare una sola competizione con continuità e poi puntare anche a fare il massimo possibile in Copp Italia, per cercare di rendere il passato solo un brutto ricordo. L’allenatore è carico e determinato per questo inizio e spera di costruire un futuro vincente.

La stagione è appena iniziata e ci sono tutti i presupposti per fare bene ma intanto c’è già chi pensa in maniera romantica al futuro e a quello che potrebbe succedere negli anni a venire.

Secondo le ultime notizie sul club azzurro, dopo Antonio Conte potrebbe esserci il ritorno di un grande ex come allenatore del Napoli.

Nuovo allenatore dopo Conte: l’annuncio della bandiera

Il Napoli e i tifosi azzurri ora si godono il nuovo corso targato Conte che si preannuncia molto affascinante e anche importante per la crescita del club, sia economica che sportiva. Il nuovo allenatore porterà certamente a un altro tipo di mentalità, molto ben centrata sugli obiettivi e sulla vittoria di trofei, come ha sempre abituato.

È d’accordo con la scelta Conte e molto felice del passo in avanti che può fare il Napoli anche Marek Hamsik, ex capitano azzurro e bandiera del club che ai microfoni del Corriere dello Sport sottolinea che si è trattato di “una scelta forte della società, un allenatore di enorme esperienza e di successo: è il nome giusto dopo la situazione che si è creata nella scorsa stagione. Bisogna ritrovare entusiasmo e grinta e con lui sarà più breve il percorso“.

E sul futuro, Hamsik è molto chiaro: “Voglio fare l’allenatore ma per diventare allenatore del Napoli, però, credo ci voglia un bel po’ di tempo ancora“.

Hamsik allenatore del Napoli? I tifosi votano sì

I tifosi del Napoli vorrebbero Marek Hamsik come prossimo allenatore del Napoli, in un futuro anche non troppo lontano. Ha scritto pagine indelebili della storia del club azzurro e se dovesse affermarsi come allenatore nel suo percorso appena iniziato potrebbe, un giorno, far parte ancora della storia azzurra.

Al momento si sta dedicando alla sua crescita in queto ambito, è alle prime armi e sta sperimentando cose nuove: il suo posto in terra partenopea resta al sicuro, pur se non dovesse mai firmare come nuovo allenatore del Napoli.