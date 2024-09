Napoli, colpo da sogno a zero: sarà il sostituto di Kvara

Il futuro di Kvaratskhelia con il Napoli è ancora tutto da scrivere. Perché il club italiano e il talento georgiano trattano il rinnovo di contratto.

Il giocatore chiede una cifra importante che il Napoli ora gli vuole riconoscere visto che è stato uno dei protagonisti dello scudetto e al momento ha ancora un ingaggio da 1,5 milioni a stagione. La volontà è quella di provare a chiudere intorno ai 6 milioni l’anno visto che c’è Kvaratskhelia e il suo agente che chiedono 8 e la società che si è spinta fino a 5,5 come ultima offerta.

Adesso diventerà decisivo capire con quali modalità ci si potrà andare incontro tra le parti. Perché c’è la possibilità che alla fine arrivi la grande offerta per Kvaratskhelia nel giro dei prossimi anni per permettergli di andare via, come già accaduto quest’estate col PSG e il Napoli che ha rifiutato.

Dunque, Kvara e il suo procuratore potrebbero spingere per accettare l’offerta del Napoli ma con l’inserimento di una clausola rescissoria di circa 130 milioni di euro che permetterebbe di vederlo andar via e allo stesso tempo far incassare al Napoli una cifra davvero importante. A quel punto però servirà capire chi può essere il sostituto di Kvaratskhelia.

Calciomercato: Kvaratskelia lascia Napoli? Chi al suo posto

Deve chiaramente già iniziarsi a guardare attorno il nuovo ds Giovanni Manna che ha fatto un gran lavoro con Conte e ADL in quest’estate azzurra, dove sono arrivati colpi di grande livello anche dalla Premier League. Bisognerà continuare a lavorare in futuro anche in questo senso e non farsi trovare impreparati sulla questione Kvaratskhelia.

Con il rinnovo e la clausola può andar via quindi nel 2025 Kvaratskhelia e bisognerà ora capire se si concretizzerà questa trattativa. Vedremo poi chi saranno i giocatori che metterà nel mirino il club azzurro per cercare di sostituire degnamente un campione del suo calibro.

Come riporta il Corriere dello Sport ci sono grossissime occasioni per il mercato svincolati del 2025 con Sane e Son (che Conte ha già allenato al Tottenham) che possono far comodo al Napoli se dovesse vendere Kvaratskhelia.

I due campioni potrebbero seriamente essere nel mirino azzurro che andrebbe ad approfittare dell’occasione, a quel punto dovrà intervenire come già fatto in questi mesi per i nuovi acquisti ancora una volta Antonio Conte per convincere Son o Sane a prendere il posto di Kvaratskhelia al Napoli.

Vedremo come andrà a finire. Ma voi rinnovereste il contratto di Kvaratskhelia inserendo una clausola nel suo contratto? E se sì, a quale prezzo?