Napoli, Conte lo esclude dai titolari: forti critiche, è scontro

Continuare con il passo positivo delle ultime due partite ma migliorare il gioco e la qualità: è il diktat del nuovo Napoli di Antonio Conte. Ora c’è chi rischia seriamente dopo le prime tre partite che hanno già mostrato pregi e difetti.

Gli azzurri hanno iniziato malissimo la stagione ma poi si sono rimessi sui binari giusti e hanno collezionato due vittorie consecutive e cambiato gran parte della rosa, con l’arrivo dei nuovi calciatori che è stato e sarà fondamentale per permettere a Conte di lavorare con i calciatori che ha chiesto e ottenuto dal calciomercato.

Le prime partite hanno dato indicazioni importanti a Conte, che ora ha la facoltà di scegliere come proseguire il suo cammino al Napoli e come migliorare giorno dopo giorno l’intero gruppo.

Conte stravolge tutto: perde la titolarità

“Bisogna ragionare da club internazionale e non da provinciale“, ha detto Antonio Conte in conferenza stampa prima della partita contro il Cagliari, aggiungendo una grande dose di adrenalina a tutto il gruppo squadra, ma anche lanciando un messaggio a tutti i suoi calciatori, visto che il riferimento era alla titolarità indiscussa di alcuni calciatori.

La rosa è più forte rispetto all’inizio della stagione, sono arrivati calciatori importanti come Lukaku che ha subito fatto la differenza e per questo ci sono delle novità in corso.

Secondo le ultime notizie, ora Antonio Conte può stravolgere il Napoli: ha già scelto di fare fuori uno dei grandi titolari.

Napoli, McTominay subito titolare: fuori Anguissa

Il nuovo Napoli è ora pronto a scendere in campo nel miglior modo possibile. Antonio Conte in conferenza stampa ha ribadito più volte che non ci sono inamovibili e che tutti i calciatori possono metterlo in difficoltà nelle scelte iniziali. E questo discorso vale anche per Frank Anguissa, che ora rischia seriamente di perdere il posto da titolare.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, già nella partita contro il Cagliari Conte potrebbe scegliere McTominay titolare al posto di Anguissa. Il calciatore scozzese ha tantissima voglia di mettersi in mostra e ha fatto benissimo con la sua nazionale, tanto da aver messo subito in discussione il nuovo compagno.

La titolarità di McTominay potrebbe anche diventare certezza, visto che nelle prime partite Anguissa non è stato certamente uno dei migliori in campo del Napoli e a parte il gol vittoria contro il Parma ha fatto male in tutte le partite.

McTominay scalza Anguissa: i tifosi non vedono l’ora

L’arrivo di McTominay è visto come una manna dal cielo per i tifosi del Napoli che non sono minimamente soddisfatti delle prestazioni di Anguissa. A dirla tutta sono andati allo scotnro diretto con il centrocampista camerunense dopo le prime partite e hanno invaso i social di richieste di panchina per l’ex Fulham.

Per McTominay, invece, la “musica” è completamente diversa: i tifosi sono entusiasti di aver accolto un campione come lo scozzese, che ha giocato 20 anni per il Manchester United e non vedono l’ora di vederlo in campo.