Nuovo stadio Napoli: Manfredi fa una richiesta a De Laurentiis

Nella settimana che ha portato De Laurentiis a festeggiare i suoi primi 20 anni da presidente del Napoli, ecco nuove indiscrezioni riguardo il nuovo stadio. Arriva l’annuncio da parte del sindaco Manfredi che ha replicato al patron azzurro.

Il Napoli cerca una nuova casa. Non è un mistero, infatti, che De Laurentiis abbia deciso di investire sulle infrastrutture. Entro il 2025 arriverà la svolta per quanto riguarda sul centro sportivo, che probabilmente sarà costruito nel comune di Afragola.

Per quanto riguarda lo stadio del Napoli c’è una novità, ecco la richiesta del sindaco Gaetano Manfredi ad Aurelio De Laurentiis.

Si torna a parlare di stadio a Napoli. La società, infatti, nel suo programma, ha intenzione di investire nella ristrutturazione del Maradona o in alternativa costruire un nuovo impianto.

Archiviata la vicenda Bagnoli, con i terreni che probabilmente finiranno alla Federazione del Tennis, De Laurentiis nel 2025 chiuderà per quanto riguarda il centro sportivo. Il sogno nel cassetto del patron azzurro è quello di inaugurare un nuovo stadio, magari rinnovando il Diego Armando Maradona.

Il problema principale, però, riguarda la concessione. Prima di procedere ai lavori di ammodernamento, servirà trovare un accordo con il Comune di Napoli. Ed è qui che nasce il problema, visto che i rapporti fra De Laurentiis e il sindaco Manfredi non sono proprio idialliaci.

Ovviamente, per il bene dei tifosi azzurri, sono pronti a scendere a patti per trovare la quadra per quanto riguarda la cessione dello stadio Maradona al Napoli. Ecco la richiesta del primo cittadino di Napoli.

Stadio Napoli: c’è una novità, ecco tutti i dettagli

Nel corso di un’intervista rilasciata a TGR, Manfredi ha risposto a De Laurentiis e ha aperto all’ipotesi di vendere lo stadio al Napoli.

“Premessa che il Napoli non ha mai fatto un’offerta ufficiale, non escludo alcuna possibilità. Quando arriverà una proposta ufficiale, che segue tute le norme che sono in vigore oggi, allore ne potremo parlare e valutare l’opportunità. Tutti devono attenersi al regolamento, visto che stiamo parlando di un bene pubblico”.

Dunque, ad oggi, non c’è stata un’offerta del Napoli per l’acquisto del Maradona. L’obiettivo di De Laurentiis, comunque, è arrivare ad un accordo per prendere l’impianto di Fuorigrotta, che può essere ristrutturato.

De Laurentiis e il progetto stadio

Negli ultimi giorni tiene banco, in casa Napoli, la questione legata allo stadio Maradona. De Laurentiis, infatti, ha annunciato di voler prendere l’impianto e ristrutturarlo anche in vista dei prossimi Europei del 2032.