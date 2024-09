UFFICIALE – È già finita, annunciato l’addio dopo l’arrivo di Osimhen

“Ma io sono appena arrivato”, recitava una delle vecchie pubblicità per le vacanze in crociera. Questa volta però Amauri non c’entra niente.

Il “remake” dello stesso spot pubblicitario, infatti, potrebbe farlo Victor Osimhen che si trova coinvolto in quello che è un comunicato ufficiale da parte del Galatasaray, che sorprende tutti.

Era appena arrivato il bomber mascherato, cambiando per sempre quella che è la storia del calciomercato in Turchia. Perché, checché se ne dica, Osimhen rappresenta uno dei migliori colpi dell’intera storia del calcio della Super Liga in Turchia, ma che vede in ogni caso un addio a dir poco clamoroso e sorprendente, per quanto accaduto all’interno dello stesso club di Istanbul.

Addio a sorpresa dopo l’arrivo di Osimhen: è ufficiale

Tra le voci di calciomercato, quella anche dell’addio anzitempo di Mauro Icardi, calciatore che aveva lanciato più di una frecciatina al club dopo l’arrivo di Victor Osimhen. Una storia che si ripete, era successo – ironia della sorte – anche quando arrivò Lukaku al suo posto all’Inter, tagliato dunque fuori dal progetto. Da Milano ad Istanbul, con la storia che torna, e chissà che non possa riportare Icardi in Serie A.

A riportare la notizia ufficiale è direttamente il Galatasaray, che ha annunciato l’addio a sorpresa, dopo l’arrivo di Osimhen. Impensabile, se si pensa a quella che è stata la straordinaria estate del club turco, con il nigeriano che ha stravolto completamente, già solo col suo arrivo, quella che è la storia del calcio turco.

Ma non è di Icardi che si parla, quando nel comunicato del Galatasaray, viene ufficializzato un addio. Dimissioni, con effetto immediato, per il fautore dell’operazione prima di Maurito e poi di Osimhen, passano per Mertens, Zaniolo, Ziyech e tanti altri campioni passati in Turchia. Un colpo di scena a dir poco clamoroso, in uno scossone interno che colpisce il Galatasaray e Osimhen simbolo di questo primo momento di confusione interno alla società.

Osimhen manda in tilt il Galatasaray: cos’è successo

Secondo quanto raccontano i media in Turchia, fonti interne al club spiegano come Osimhen non sia stato tra le idee del ds che ha rassegnato quest’oggi le proprie dimissioni. Appena arrivato, Victor, vive già nel caos. Al contrario di quello che vorrà dare in campo, al suo esordio, che si consumerà in questo week-end. L’annuncio a sorpresa, in ogni caso, è arrivato sui canali ufficiali del club turco.

Ufficiale l’addio: c’entra Osimhen, la scelta nel week-end

Si capirà soltanto in questo week-end se Osimhen sarà titolare o meno, per il suo esordio con la maglia del Galatasaray. Il numero 45 potrebbe far coppia con “Ciro” Mertens, richiamando quelli che sono i vecchi ricordi e anche un po’ nostalgici di un Napoli che si stava costruendo, in attesa dello Scudetto che sarebbe poi arrivato con Luciano Spalletti. Intanto, in un momento di caos totale – e Osimhen ci sguazza in situazioni così -, il Galatasaray ha annunciato l’addio del ds Cerken Ergun.