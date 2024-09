Conte l’ha fatto fuori: domani a Cagliari partirà dalla panchina

Quando era CT della Nazionale Conte disse “chiamerò chi lo merita”, dottrina che sta facendo valere anche dalle parti di Napoli.

In campo il salentino manderà solo chi nel corso della settimana si è allenato con impegno e dedizione, cosa che l’attaccante potrebbe non aver fatto, sennò non si spiegherebbe la decisione dell’allenatore partenopeo. Stando alle ultime notizie, infatti, Antonio Conte ha deciso di escluderlo dai titolari della partita di domani contro il Cagliari, suscitando stupore fra i tifosi che invece si aspettavano di vedere il loro beniamino in campo sin dal primo minuto.

Che questa però non venga interpretata come una bocciatura, anche perché di tempo per conquistarsi il posto da titolare c’è.

Partirà dalla panchina: Conte l’ha fatto fuori

Importanti novità arrivano dalle parti di Castelvolturno, con Antonio Conte che avrebbe preso una decisione piuttosto sorprendente in vista della trasferta di domani che vedrà il suo Napoli scendere in campo all’Unipol Domus Arena contro il Cagliari di Davide Nicola. Nel corso di queste settimane di sosta l’allenatore salentino ha avuto la fortuna di lavorare con quasi tutto il gruppo a disposizione, fatta eccezione per qualche nazionale, preparando nel migliore dei modi questa quarta giornata di campionato, soprattutto da un punto di vista tattico.

Gli interpreti, con ogni probabilità, saranno gli stessi delle ultime uscite, anche se Conte sarebbe pronto a stupire escludendo dalla formazione titolare uno dei giocatori più attesi ed acclamati dalla piazza. La decisione non è ancora ufficiale, ogni dubbio verrà sciolto con ogni probabilità nel corso della notte, ma l’impressione è che si vada spediti verso questa direzione.

Stando infatti a quanto riportato da Sky Sport nel corso della serata, David Neres potrebbe anche domani partire dalla panchina. Nonostante gli ottimi spezzoni di partita fra Bologna e Parma, il brasiliano non sembrerebbe avere ancora (ancora) convinto del tutto il salentino, che a quanto pare gli preferirebbe ancora qualcuno che la Serie A la conosce bene.

Verso Cagliari-Napoli: le novità di formazione degli azzurri

I tifosi si aspettavano di poter finalmente vedere in campo dal primo minuto David Neres, ma ci vorrà del tempo prima che il brasiliano parti titolare in questo Napoli. A confermarlo Sky Sport, che ha anche svelato il nome di chi con ogni probabilità scenderà in campo al posto dell’ex Benfica, anche perché dall’altro lato ci sarà Kvaratskhelia, recuperato.

Stando ai colleghi, infatti, Antonio Conte ha preferito sulla certezza Politano, che con ogni probabilità farà comunque a staffetta con Neres, soprattutto se le cose dovessero complicarsi nel corso della partita.