Napoli, Conte ha già chiesto un nuovo rinforzo: arriverà a gennaio

Le vie del calciomercato sono sempre infinite e sembrano portare tutte a Napoli in questo caso. Perché da quando è arrivato Antonio Conte in panchina c’è stato un grande via vai.

Acquisti e cessioni, tanti i movimenti che ha fatto il Napoli in questi ultimi mesi di mercato estivi che si è concluso con un bilancio positivo secondo molti e anche secondo lo stesso allenatore Antonio Conte che si è rivelato soddisfatto di ciò che ha fatto la società ma ha precisato con grande sincerità di essere consapevole che non è stata completata la rosa come voleva e si aspettava.

Tutto questo a causa di quello che è stato il caso Osimhen che ha bloccato tutto o quasi fino alla fine. Adesso però si valuterà quello che può accadere nel mercato di gennaio perché ci sarà modo di risolvere alcuni problemi in casa Napoli con la società disposta a piazzare il colpo giusto.

Il club è pronto a mettersi a disposizione del tecnico, perché ci sarà modo di trovare il giocatore che ha chiesto Conte che vuole perfezionare al meglio la rosa già per affrontare con tutte le sue forze questa stagione fatta di grandi aspettative su di lui e la sua squadra.

Calciomercato Napoli, Conte chiede e avrà un nuovo acquisto

Ci sono diversi nomi che sono finiti nel mirino del Napoli e occhio a quello che può accadere, perché si parla tanto della possibilità di definire l’affare il prima possibile per un nome che su tutti è finito nel mirino azzurro.

Possibilità concreta di andare a chiudere l’affare nel prossimo mercato di gennaio con un’operazione da perfezionare da parte di Giovanni Manna e Aurelio De Laurentiis per dare all’allenatore il giocatore richiesto, perché può arrivare proprio nei prossimi mesi un nuovo colpo come quello dell’esterno di centrocampo.

I nomi in lista sono sempre quelli di Ebimbe dell’Eintracht Francoforte e Tchatchoua dell’Hellas Verona. Entrambi i calciatori di spinta piacciono molto al Napoli e hanno una valutazione sui 15 milioni di euro circa. L’obiettivo del club azzurro è quello di provare a chiudere l’affare in prestito con riscatto in estate.

Vedremo se a gennaio con maggiore tempo a disposizione ci sarà la possibilità di definire l’affare che il Napoli ha voglia di fare per Conte con Ebimbe dell’Eintracht Francoforte o Tchatchoua dell’Hellas Verona. Sarà la scelta giusta della società azzurra? E’ quello il ruolo realmente ‘carente’ del Napoli?