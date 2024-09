Di Lorenzo e Conte zittiscono i tifosi: è successo dopo la partita

Il Napoli vince e convince a Cagliari ma se manca la vena polemica prima e dopo ogni partita non si è mai felici: ecco cosa è successo.

La vittoria a Cagliari è stata contornata da fuochi d’artificio e fumogeni che sono anche sinonimo di tutto quello che è accaduto intorno all’ambiente napoletano da quando è arrivato Conte come nuovi allenatore. I risultati stanno arrivando, si sta iniziando a vedere il sereno ma evidentemente non è Napoli senza polemiche. È sempre successo e probabilmente sempre succederà che ci saranno “scontri” tra una frangia di tifosi e calciatori che spesso vanno in disaccordo.

Anche dopo Cagliari-Napoli c’è stata una nuova polemica che ha trovato terreno fertile e che ha scatenato la voglia di rivalsa di Antonio Conte e di Giovanni Di Lorenzo.

Polemica dopo Cagliari-Napoli: il motivo

Il Napoli visto a Cagliari è esattamente ciò che vuole Antonio Conte, anche se ha chiesto ulteriori miglioramenti per evitare di soffrire troppo anche contro avversarie che sono certamente meno nobili rispetto alle prime della classe.

Con la vittoria di Cagliari il Napoli abbatte un clamoroso muro che durava da febbraio 2023: quello delle tre vittorie consecutive. Per l’intera stagione scorsa gli azzurri non hanno mai superato le due vittorie di fila e alla fine i risultati si sono visti, e sono stati tremendi.

Dopo Cagliari-Napoli, però, si è aperta una nuova polemica tra Conte, Di Lorenzo e i tifosi: hanno difeso un pilastro del club.

Conte e Di Lorenzo contro le critiche: cosa è successo

Tra i migliori in campo di Cagliari-Napoli c’è sicuramente Alex Meret che con tre parate decisive ha salvato più volte il risultato e la vittoria del Napoli. È la seconda volta, dopo il Parma, che Meret compie dei veri e propri miracoli e permette alla squdra di vincere la partita e finalmente si è scrollato di dosso tutte le critiche.

“Ha giocato con la febbre“, ha confessato Conte in conferenza stampa parlando di Meret, “e sta dimostrando che è un portiere di gran livello, anche se gli ho chiesto un miglioramento anche nella situazione di leadership, di parlare molto di più“. Ma, sottolinea e conclude Conte “non gli ho mai tolto fiducia, è un ragazzo che merita“.

Poi capitan Di Lorenzo ha voluto usare un tono molto più duro contro chi ha sempre criticato Meret e ora si ritrova a dover accettare che la realtà è diversa da ogni pensiero negativo: “Tante volte è stato preso di mira ma ha la fiducia del gruppo, siamo consapevoli di avere un grande portiere. Non deve più dimostrare il suo valore”.

Meret para anche le critiche: il rinnovo è vicino

Meret oggi a Cagliari ha parato tutto: i palloni e le critiche. Il portiere friulano, anche campione d’Italia con il Napoli e vincitore della Coppa Italia da protagonista assoluto, si è preso la scena e ha messo a tacere ogni tipo di polemica che si è spesso creata nei suoi confronti, anche con inutili pregiudizi.

Per Meret è pronto il rinnovo di contratto: attualmente il portiere classe ’97 ha il contratto in scadenza a giugno ma De Laurentiis non ha alcuna intenzione di perderlo, tantomeno a parametro zero.