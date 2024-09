Infortunio Napoli e Conte cambia in vista della Juve: il motivo

Il Napoli riparte dai minuti finali di Napoli-Parma, con le scelte in attacco conseguenti anche all’infortunio venuto fuori prima del ritorno in campo.

C’è stata la sosta e il tema degli infortuni è sempre tra le principali preoccupazioni di diversi club, figurarsi del Napoli che non ha mai goduto di tante fortune.

A tal proposito, nei giorni che hanno anticipato Cagliari-Napoli, l’apprensione su uno dei titolari insostituibili di Antonio Conte che, nelle prime tre giornate di campionato, ha giocato complessivamente 225 minuti, trovando un gol e un assist, ma giocando appunto qualche minuto in meno rispetto agli altri proprio per un altro problema, non legato a quanto accaduto durante la sosta. C’è una scelta fatta da Conte in attacco proprio su questa situazione, con un altro cambio tra i titolari.

Infortunio Napoli, tema caldo e la scelta di Conte in attacco

Si ritorna in campo e il Napoli non vede l’ora, sarà perché riparte da quella che è la rimonta negli ultimi minuti di Napoli-Parma e con l’obiettivo di scavalcare la Juventus in classifica che, in questo momento, è ferma a quota otto punti.

Perché se da una parte Antonio Conte dichiara di non voler essere provinciali nel pensare già alla Juve quando c’è prima l’ostacolo Cagliari da superare, dall’altra va ricordato come il Napoli affronti la Juventus tra meno di sette giorni e subito dopo la sfida coi sardi. Oltretutto all’Allianz Stadium dove Antonio Conte, da rivale dei bianconeri e chissà se fischiato o meno se si considera che all’Allianz Stadium ci è tornato in periodo pandemico e senza molti tifosi a poterlo “accogliere”, vorrà arrivare in bello stile.

Vuole arrivare davanti alla Juve e presentarsi per Juve-Napoli a quota nove punti, scavalcando i bianconeri in classifica. Per farlo avrà bisogno di tutti, Kvaratskhelia compreso, calciatore che ha pienamente recuperato dall’infortunio come fanno sapere da Il Corriere dello Sport. Ma ci sarà un altro cambio, come si rivela dalle probabili formazioni, in vista della sfida di quest’oggi in Sardegna.

Infortunio Kvaratskhelia: la scelta di Conte in Cagliari-Napoli

Anticipano così la scelta di schierare dal primo minuto il georgiano Kvaratskhelia, dalla stessa fonte. Il calciatore ha recuperato dopo la botta subita in settimana e sarà a disposizione del tecnico salentino. Ma Conte, stando alle possibili formazioni di oggi tra Cagliari-Napoli, sceglierebbe un altro calciatore, togliendo un titolare di Napoli-Parma.

Fuori un titolare, la nuova idea di Conte: il motivo

Sarà la gara di Gilmour e McTominay, nel senso che per la prima volta indosseranno scarpini e “outfit” griffato di azzurro, sedendosi quantomeno in panchina e non sugli spalti come Napoli-Parma. Ma a cambiare, all’interno della formazione titolare che si vedrà a Cagliari, potrebbe essere una delle due corsie. Con Spinazzola al posto di Olivera, che ha dato maggiori garanzie nella spinta offensiva, in una staffetta che si vedrà per tutto il campionato appena cominciato. E occhio davanti al ballottaggio che sarà aperto fino all’annuncio delle formazioni ufficiali di Cagliari-Napoli, con Neres leggermente in vantaggio su Politano e Lukaku dal primo minuto.