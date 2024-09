Napoli, che colpo per gennaio: preso l’ex Serie A

“E’ pronto ad iniziare un nuovo ciclo di altri 20 anni per il Napoli” ha detto il presidente Aurelio De Laurentiis dopo la festa del primo ventennale di gestione della SSC Napoli sotto la sua mano.

E sembra avere le idee davvero chiare ora il Napoli che continua a fare cose importanti da quando è arrivato Antonio Conte e sta cercando di costruire qualcosa di grande per il futuro. Già si pensa a quello che può essere il mercato di gennaio perché sarà doveroso fare un nuovo colpo per andare a completare la rosa e ora arrivano aggiornamenti in questo senso.

Può accadere già nella prossima sessione di calciomercato di gennaio che il Napoli possa piazzare un altro grande colpo dopo essere riuscito a piazzare momentaneamente Victor Osimhen risparmiando sul suo pesante ingaggio e valutando una cessione per l’estate.

Adesso c’è un nuovo nome che spunta fuori, perché c’è il calciatore ex Serie A messo nel mirino da Manna e Da Laurentiis per provare ad accontentare Conte con quello che può essere un colpo importante per il campionato di Serie A.

Calciomercato Napoli: scelto il colpo per gennaio

Il Napoli ha le idee piuttosto chiare, perché adesso un altro giocatore è stato messo nel mirino per approdare in azzurro nei prossimi mesi. Vedremo in che modo la trattativa si possa chiudere, anche perché il giocatore sposerebbe subito il progetto azzurro.

Possibile svolta in Italia con un nuovo acquisto del Napoli, si tratta di Singo del Monaco. L’ex giocatore del Torino è un profilo davvero perfetto per il club azzurro e per Antonio Conte che chiede un calciatore di gamba per la corsia destra di centrocampo. Uno capace di fare entrambe le fasi e che è molto giovane.

In questo momento non è titolare nel suo Monaco e per questo può arrivare con la giusta pressione il via libera per Singo al Napoli. Decisiva può essere anche la volontà del giocatore che a cospetto di una chiamata da Napoli e di Conte può subito dire sì e far calare le pretese del club francese.

Possibile grande ritorno in Serie A di Singo con il Napoli che già a gennaio ci proverà, perché vuole rinforzare quel ruolo e nel mirino al momento ci sono anche altri giocatori come Ebimbe e Tchatchoua che già ad agosto potevano approdare in azzurro. Voi su chi puntereste per quel ruolo?