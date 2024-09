Stoccata di Conte a 2 big: “C’è un grosso problema”

Parole durissime del tecnico del Napoli Antonio Conte, che ai microfoni del Napoli ha lanciato un messaggio a due big della squadra. Ecco tutti i dettagli.

Senza mezze misure. Questo è Antonio Conte: prendere o lasciare. Il Napoli ha deciso di puntare su di lui per tentare la risalita. Per il momento i fatti stanno dando ragione alla società azzurra, che con il salentino in panchina può tornare a sognare in grande.

Nella gestione dei giocatori, Conte è un maniacale. Premia il merito e tiene sempre conto degli allenamenti, che sono per alcuni giocatori durissimi, massacranti. Ha sempre lavorato in questo modo ed i risultati gli hanno dato ragione, le sue squadre hanno sempre mostrato una grande condizione fisica ed atletica. Ed è così che sta succedendo a Napoli.

De Laurentiis, però, l’ha scelto anche per tenere in riga uno spogliatoio che lo scorso anno ha deluso le aspettative. Ecco il motivo di alcune dichiarazioni di Conte verso due big della squadra.

Nel pre partita di Cagliari Napoli, Conte ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi giocatori. Il tenico ha sfruttato l’intervista per mandare un segnale forte allo spogliatoio, che di sicuro recepirà il messaggio del mister.

Napoli: svolta Conte, annuncio a sorpresa contro 2 big

Non si fascia la testa Conte e se deve tenere dei big in panchina lo fa senza problemi. E’ successo già nelle sue precedenti esperienze, con alcuni giocatori che per parecchio tempo non hanno visto il campo.

Bisogna adattarsi in fretta alle metodologie d’allenamento di Conte che tiene monto al lavoro quotidiano.

Se qualcuno pensava nell’inserimento immediato dei nuovi arrivati, si è sbagliato di grosso. Conte concede fiducia a chi sta tirando la carretta da inizio campionato. E le sue dichiarazioni confermano questo trend.

Ecco le parole di Conte ai microfoni di Dazn riguardo l’esclusione dal primo minuto di Gilmour e McTominay, oltre che di Neres che ancora una volta parte dalla panchina.

“Sono arrivati in una condizione fisica discreta, ovviamente adesso dovranno lavorare sulle idee e la tattica. Il mercato, chiuso in ritardo, ha rallentato la partenza di tutti. Lukaku? Sul piano fisico ha lavorato tanto anche se da parecchio era fermo. Conoscono le sue qualità e ho voglia di sfruttarle”.

Conte pretende di più dai nuovi arrivati

Cosa pensa Conte dei nuovi arrivati nel Napoli?

“Tutti i calciatori che sono stati presi nel mercato estivo, compreso Romelu Lukaku, hanno bisogno di tempo. Non dimentichiamo che il loro arrivo è avvenuto negli ultimi giorni di mercato.

“Lukaku ha sfruttato bene la sosta ed ha lavorato tanto. Io lo conosco e so cosa può dare a questo Napoli”.