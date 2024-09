Conte cambia il Napoli: svolta tattica, si inizia contro la Juventus

Ieri a Cagliari il Napoli ha finalmente vinto “sporcandosi le mani”, con Conte che potrebbe però chiedere ancora di più ai suoi ragazzi.

Stando alle ultime notizie, infatti, non c’è tempo per festeggiare quanto di buono fatto in Sardegna, visto che settimana prossima la formazione partenopea sarà ospite a Torino della Juventus, in una partita che i tifosi, ed anche allenatore quest’anno, sentono particolarmente. Sbagliare è concesso, a patto che si dia l’anima, ma Antonio Conte non ha alcuna intenzione di lasciare (altri) punti per strada.

Per questo motivo il salentino avrebbe studiato una mossa che avrebbe a che vedere con una nuova disposizione tattica che potrebbe mandare in confusione Thiago Motta ed i suoi giocatori.

Conte cambia il Napoli in vista della Juventus

Ieri pomeriggio a Cagliari il Napoli ha vinto come non faceva da un anno a questa parte: soffrendo. Giorno dopo giorno Antonio Conte sta riuscendo a forgiare questa squadra sempre più a sua immagine e somiglianza, aspetto tutt’altro che da sottovalutare quando si parla del salentino.

Conquistata, in attesa dell’Udinese, la vetta della classifica, il Napoli non ha alcuna intenzione di abbandonarla, motivo per il quale dalle parti di Castelvolturno, di rientro dalla trasferta sarda, lo staff tecnico si sarebbe subito messo al lavoro per iniziare a preparare la prossima partita di campionato contro la Juventus. Fallire non è un verbo presente nel vocabolario di Antonio Conte, che addirittura si sarebbe messo alla ricerca di una nuova soluzione tattica per mettere in difficoltà la sua ex squadra. I giorni che verranno saranno fondamentali per testarla e capire se i giocatori sono pronti a questa “rivoluzione”, ma già nel finale di Cagliari il salentino aveva proposto una soluzione del genere.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, nel Napoli ci potrebbe essere una svolta tattica contro la Juventus, che porterebbe la formazione azzurra a schierarsi in campo non con il solito 3-4-2-1, marchio di fabbrica di Antonio Conte, bensì con il 4-3-2-1.

Svolta tattica nel Napoli: nuovo modulo ed interpreti

Antonio Conte potrebbe cambiare l’assetto tattico del Napoli. Stando a quanto riportato da La Repubblica, infatti, l’intenzione dell’allenatore salentino è passare al 4-3-2-1 per inserire in campo un altro centrocampista, esperimento che già testato negli ultimi 20′ di gara contro il Cagliari.

I giorni di avvicinamento alla sfida contro la Juventus serviranno per capire se una soluzione del genere è quella giusta, ma l’impressione è che si viaggi spediti verso questa direzione, con Scott McTominay che dovrebbe andare a completare la linea di centrocampo al fianco degli imprescindibili Lobotka e Zambo Anguissa.