Napoli, sarà lui il nuovo Koopmeiners: Conte ha deciso, il nuovo ruolo

Il Napoli di Antonio Conte cambia pelle. Gli azzurri dopo la gara contro il Cagliari sono in testa al campionato ed attendono lo scontro con la Juventus, impegnata in Champions League in questa settimana, per confermare il primato. La vittoria rotonda contro il Cagliari, però, oltre ai tre punti sembrerebbe aver dato anche un’indicazione tattica importante. Nel secondo tempo della gara contro il Cagliari, infatti, Conte ha testato una nuova veste tattica per il suo Napoli, ed una posizione inedita, “alla Koopmeiners” per un nuovo acquisto azzurri.

Napoli: ecco il tuo Koopmeiners

Il Napoli di Antonio Conte prepara già la sfida contro la Juventus in campionato dopo il successo per 4-0 contro il Cagliari. Nel corso della ripresa gli azzurri hanno potuto schierare l’intera batteria di nuovi acquisti. Oltre a Lukaku e Spinazzola, infatti, sono scesi in campo nella ripresa anche Gilmour, McTominay e David Neres.

Il talento brasiliano ha preso il posto di Matteo Politano, mentre Gilmour è subentrato a Lobotka. Entrambi i calciatori, infatti, hanno preso il posto dei diretti concorrenti in campo. Ma gli azzurri, con l’uscita dal campo di Kvara, hanno potuto sperimentare anche una soluzione alla Teun Koopmeiners. L’olandese, infatti, lo scorso anno con la maglia dell’Atalanta è stato spesso schierato da Gasperini nella posizione di trequartista. Nonostante Antonio Conte abbia avuto, a causa delle soste per la Nazionale, poco tempo per lavorare con gli scozzesi Gilmour e McTominay, nel finale della gara contro il Cagliari l’ex Manchester United è stato schierato nella stessa posizione dell’olandese alla Dea.

Una soluzione interessante che nel corso di questa stagione, partendo proprio da Torino, potrebbe cambiare le gerarchie in campo in casa Napoli. Secondo le ultime notizie di formazione in arrivo da Castel Volturno, infatti, Conte dopo aver innestato nella testa dei propri calciatori il nuovo sistema di gioco di base, ovvero il 3-4-3, starebbe lavorando su diverse variazioni. Tra queste ci sarebbe anche quella che prevede l’utilizzo di un centrocampista nel ruolo di incursore.

Nuovo modulo e nuovo ruolo, l’idea di Antonio Conte

Oltre all’utilizzo di McTominay nel ruolo di “nuovo Koopmeiners, come riportato da CN24, il Napoli potrebbe avere a disposizione anche altri calciatori dalle medesime caratteristiche. Negli ultimi giorni, infatti, anche Folorunsho è stato integrato nuovamente in organico. Il centrocampista ex Verona, nell’Hellas nella scorsa stagione, aveva occupato proprio questa posizione di campo. Inoltre anche Anguissa, nell’ultima stagione con Spalletti, aveva sviluppato una discreta attitudine nell’attaccare l’area di rigore. Caratteristiche che, se Conte decidesse di cambiare modulo, potrebbero risultare importanti per dare maggiore imprevedibilità agli azzurri.