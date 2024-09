Rinnovo Kvaratskhelia-Napoli, il ds Manna: “Vi confesso tutto”

Quali sono le ultime notizie sul rinnovo con il Napoli di Kvaratskhelia? Ad annunciare tutto è il direttore sportivo Manna.

Punto di riferimento del Napoli, Kvaratskhelia anche ieri a Cagliari è stato protagonista della bella vittoria per 4-0. Sotto Antonio Conte, il georgiano è migliorato ulteriormente ed è attualmente in grandissima forma.

Una bella notizia per i tifosi del Napoli che si aspettano tanto dal calciatore, che durante la vittoria dello Scudetto ai tempi di Spalletti è stato davvero determinante. In tanti si augurano che possa ripetersi, intanto dalla società arriva l’annuncio riguardo il rinnovo di Kvaratskhelia.

A parlare di questa delicata situazione è il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto riguardo il prolungamento del calciatore.

C’è un tira e molla evidente riguardo questa trattativa.

I rapporti con l’enoturage del calciatore sono stati ricuciti dal direttore sportivo Manna, che ha ripreso a dialogare con Mamuka Jugeli e ed il padre di Khvicha Badri.

I tifosi, adesso, si domandano quando arriverà l’annuncio ufficiale sul rinnovo? Alla luce anche delle recenti prestazioni, serve chiudere in fretta questa affare.

Kvaratskhelia Napoli: c’è un aggiornamento

Ci sono delle importanti novità di mercato relative al futuro di Kvaratskhelia a Napoli.

E’ il direttore sportivo Giovanni Manna, ad annunciare le ultimissime riguardo la trattativa per il rinnovo di contratto dell’esterno georgiano.

Gli azzurri, che l’estate scorsa hanno fatto di tutto per tenerlo in squadra il giocatore, che aveva ricevuto una ricca proposta da parte del Psg, questa volta hanno buone intenzioni e vogliono trovare l’accordo per arrivare alla firma sul rinnovo di Kvaratskhelia con il Napoli.

Rinnovo Kvaratskhelia: l’annuncio del ds del Napoli Manna

A margine del convegno ‘Dall’analogico al digitale. Nuove sfide per la comunicazione’, organizzato da Radio Crc sulla nave da crociera di MSC, il direttore sportivo Manna si è intrattenuto a parlare con i giornalisti presenti all’evento, che ha visto ospite il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

L’occasione è stata ghiotta, per fare il punto della situazione sul momento della squadra azzurra che è rientrata in città dopo la bella vittoria contro il Cagliari.

Inoltre, Manna si è soffermato anche sui rinnovi di contratto di Kvaratskhelia e Meret. In particolar modo, sull’esterno georgiano ha dichiarato:

“Non andiamo di corsa. Ha tre anni di contratto con il Napoli. Altre squadre hanno provato a prenderlo ma abbiamo deciso di continuare insieme e proseguire questa avventura. Siamo a lavoro con i suoi agenti per il rinnovo. Siamo tranquilli su questa situazione”.

Su Meret: “C’è la volontà di proseguire insieme, anche il calciatore è d’accordo. E’ un portiere importante, da parte nostra non è mai stato messo in discussione”.