Conte mette fuori un titolare: il motivo, sarà rivoluzione

“Squadra che vince non si cambia”, ma nel caso di Conte, si migliora e valorizza se si tratta del suo Napoli.

Ha “strapazzato” il Cagliari, Antonio Conte, ma non ha intenzione di smettere sul trovare accorgimenti per la sua rosa che adesso è completa, e a totale disposizione in quella che è la sua settimana tipo.

Perché mentre la Juventus è impegnata per il match da giocare in Champions League contro il PSV Eindhoven, gli azzurri a Castel Volturno sotto la pioggia battente di questi giorni a Napoli, hanno modo di lavorare tatticamente e non solo, preparando quella che è l’accesissima sfida ai vertici e che può dare già un chiaro segnale al campionato. Un segnale che Conte vuole trovare ad ogni costo, provando una cosa in allenamento che è stata svelata questa mattina dai quotidiani sportivi italiani.

Antonio Conte cambia il Napoli: fuori un titolare contro la Juve

Contro la Juventus potrebbe sedersi in panchina uno dei titolarissimi del Napoli, per valorizzare il resto gli azzurri in campo.

Rientra tre le idee di Antonio Conte che, dopo aver inserito dalla panchina uno dei calciatori più in forma del momento – David Neres, ha trovato un assist ogni dieci minuti in media in questo inizio di campionato, roba quasi “folle” -, ha voglia di impiegare un altro dei top acquisti di questa sessione di calciomercato.

Sta lavorando su due moduli in questi giorni, Antonio Conte, con La Repubblica che svela quanto accadrebbe nel cambio tattico proprio per Juve-Napoli.

Juve-Napoli, doppia idea: spunta il 3-5-2 con fuori un titolare

C’è una doppia idea da parte di Antonio Conte, per Juve-Napoli e anche per il suo Napoli che sarà, per il resto della stagione. Tenere fuori David Neres in questo momento sembra quasi una follia, ma Politano continua a dimostrare un atteggiamento che ad Antonio Conte piace, spazzando via ogni tipo di illazione fatta in questa estate, sul suo rapporto non facile per i passati all’Inter, proprio col calciatore ex nerazzurro. Ma senza Politano, ci sono due idee: la prima, quella di sostituirlo ruolo per ruolo con David Neres, l’altra quella di toglierlo, per infoltire il centrocampo, passando al 3-5-2.

Chi gioca contro la Juve? Un esordio in casa Napoli

Un esordio da titolare, per la prima volta dal primo minuto, dopo quanto ha giocato nei minuti di Cagliari. È la situazione che riguarda Scott McTominay, centrocampista che andrebbe ad aggiungersi ad Anguissa e Lobotka. Un calciatore totale, che darebbe modo a Conte di avvicinare ancora di più Lukaku e Kvaratskhelia che assieme sembrano giocare da una vita, per quanto si sono trovati nei più di novanta minuti complessivi di Cagliari e di quello che fu il finale pazzo di Napoli-Parma. Kvara alle spalle di Lukaku, potendosi muovere dentro e fuori, all’interno del terreno di gioco, è l’arma letale sulla quale Conte sta lavorando in questa settimana. E infoltire il centrocampo, darebbe maggiori garanzie difensive sul “filtro Lobotka”, affiancato appunto da uno straripante Anguissa e con lo scozzese pronto a brillare in maglia azzurra.