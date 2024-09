Conte rivoluziona il Napoli contro la Juve: nuovo ruolo per Kvara

Il Napoli sembrerebbe aver finalmente trovato la sua quadra, e la vittoria di Cagliari lo conferma, ma Conte vorrebbe ancora di più.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore azzurro crede nella perfezione, soglia che la sua formazione non avrebbe ancora del tutto raggiunto. Per questo motivo il salentino sarebbe pronto a rivoluzionare nuovamente il suo Napoli contro la Juventus, proponendo un modulo nuovo che vedrebbe Kvaratskhelia agire in una zona di campo dove i tifosi non sono di certo abituati a vederlo.

L’impressione, però, è che questa possa essere la mossa giusta, ma come al solito è il campo il giudice supremo, motivo per il quale non bisogna fare altro che aspettare la partita di sabato contro la Juventus per vedere se la scelta di Antonio Conte è alla fine azzeccata.

Altra partita, nuovo Napoli: Conte cambia il ruolo a Kvara

Domenica pomeriggio il Napoli ha vinto la terza delle quattro partite fino a questo momento disputate in campionato, ma il risultato largo (0-4) non deve nascondere comunque delle difficoltà evidenti che la formazione di Antonio Conte ha avuto nel corso della sfida contro il Cagliari.

Queste hanno permesso all’allenatore salentino di avere diversi spunti di riflessioni sui quali lavorare in questa settimana di avvicinamento ad una partita sentitissima come quella contro la Juventus, che il Napoli punterà a vincere per raggiungere la perfezione e far capire che effettivamente c’è anche lei nella corsa allo scudetto, non a chiacchiere come alcune rivali, ma a fatti, risultati. Nonostante le difficoltà che sta riscontrando nelle ultime settimane, soprattutto a livello di risultati, la Vecchia Signora resta una grande squadra, che Antonio Conte ha intenzione di arginare rivoluzionando il Napoli e la posizione in campo di Kvaratkshelia.

Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, sabato pomeriggio allo Stadium il salentino potrebbe schierare in campo gli azzurri con il più classico dei 3-5-2, con il 77 georgiano che per la prima volta in carriera, almeno da quando è in Italia, agirà da seconda punta al fianco di Romelu Lukaku.

Non solo Kvara: Conte rivoluziona tutto il Napoli

L’idea del 3-5-2 è reale, anche perché già a Cagliari con le sostituzioni Conte ha lasciato intendere che volesse iniziare a lavorare in quella direzione. Sperimentale contro la Juventus è rischioso, ma il salentino ha tutta la settimana a disposizione per far amalgamare bene alla squadra movimenti e schemi di questo modulo che ha fatto la fortuna della sua carriera.

Passare al 3-5-2 non è un’idea dell’ultimo minuto, anzi, una soluzione tattica sulla quale Conte stava lavorando già da diverse settimane, anche perché da sempre l’intenzione è stata quella di infoltire il centrocampo, passando per l’appunto a tre, con Anguissa ed il nuovo acquisto McTominay ai lati di un imprescindibile Lobokta. Il cambiamento radicale ha generato l’entusiasmo della piazza, scrive Tuttosport, inizialmente scettica e oggi felice di sognare.