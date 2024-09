Osimhen al Milan: Ibra svela tutto

Il nome di Victor Osimhen crea sempre momenti di alta tensione e ora è stato svelato un clamoroso retroscena che riguarda il Milan.

L’attaccante nigeriano dopo un’estate intera a chiedere e cercare accordi con i grandissimi club europei ha finito per accettare l’offerta del Galatasaray dopo il gong al calciomercato dei top 5 campionati europei. Pur di non restare fermo Osimhen ha dovuto dir di sì ai turchi nella speranza di fare una stagione importantissima e poi in una chiamata di uno dei grandi club in giro per il mondo.

Il Napoli ha deciso di liberarsi di Osimhen e per questo ha abbassato il valore della clausola rescissoria a 75 milioni di euro, a partire dal calciomercato di gennaio.

Retroscena Osimhen: le ultime

Victor Osimhen è stato per anni uno dei migliori attaccanti della Serie A e anche d’Europa, con numeri eccezionali che hanno portato i grandi club a valutare il suo acquisto. Ma in estate, quando si è stretta la cinghia e bisognava decidere come e dove continuare la carriera, non si è mai trovato un accordo degno di nota.

Il futuro immediato di Osimhen è al Galatasaray ma potrebbero aprirsi clamorose strade per il suo ritorno in Serie A e nel grande calcio.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è stato un contatto anche tra Osimhen e il Milan per continuare la sua avventura in Serie A.

Ibrahimovic risponde su Osimhen: la verità sul Milan

Il Milan ha cercato Victor Osimhen. Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, negli ultimi giorni del mercato estivo Ibrahimovic e la dirigenza rossonera hanno cercato di anticipare la concorrenza degli altri club e arrivare all’attaccante nigeriano ma non ci sono stati margini per arrivare al sì definitivo.

Prima della partita contro il Liverpool, Ibrahimovic ha parlato proprio a Sky Sport della questione e ha confermato totalmente l’interesse del Milan per Osimhen. A domanda diretta, infatti, Ibrahimovic ha risposto con un sorriso e con una frase palese: “Resto in silenzio”.

Osimhen poteva andare al Milan. Ma così non è stato e alla fine la dirigenza ha deciso per approfondire i discorsi con il Milan per lo scambio Abraham-Saelemaekers in prestito.

Osimhen può tornare al Milan? I dettagli

Che Osimhen piaccia al Milan è vero ma che il Milan possa prendere Osimhen sembra un po’ impossibile. La questione economica è sempre il problema principale, visto che il Napoli lo cederà solo a titolo definitivo e solo per la clausola rescissoria da 75 milioni.

Ma anche l’ingaggio è impossibile da coprire per il Milan. Al Galatasaray guadagna 6 milioni per questa stagione in prestito e per firmare con il nuovo club, a gennaio o in estate, ne chiederà almeno 8 o 10. Dunque pare proprio che Osimhen al Milan “non s’ha da fare”.