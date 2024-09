UFFICIALE – Rissa Cagliari-Napoli: sentenza pesantissima del GS

La Giustizia è uguale per tutti, anche quella sportiva secondo il sistema italiano e per questo motivo che arriva una sentenza pesantissima da parte del Giudice Sportivo per Cagliari e Napoli.

Quello che è accaduto e continua ad accadere nel mondo del calcio italiano è davvero incredibile e surreale, momenti di grande tensione e di vergogna per il mondo sportivo italiano, dove ancora una volta si sono registrati comportamenti inaccettabili da parte delle tifoserie e a pagare sono Cagliari e Napoli per quello che è accaduto nell’ultimo turno di Serie A.

Il momento è davvero difficile ora da affrontare, perché c’è la sensazione che qualcosa ancora deve cambiare e subito. Negli ultimi anni tante le persone fermate e fatte fuori dallo sport e stadi italiani grazie ai nuovi controlli di video sorveglianza delle Forze dell’Ordine, ma ora continuano ad esserci disordini importanti negli stadi di Serie A come accaduto in Cagliari-Napoli.

Per circa 10 minuti si è fermata una partita di campionato a causa della rissa tra tifosi di Cagliari e Napoli che ha portato a lancio di oggetti, petardi e fumogeni tra settori. Scende da far west che mettono grande agitazione il sistema calcio e ora arrivano importanti decisioni dopo quello che è accaduto.

Giudice Sportivo Serie A: sentenza pesantissima

Importanti notizie ci sono ora che riguardano il mondo del calcio italiano perché è appena arrivata l’ufficialità in merito alla pesante decisione presa nei confronti dei club italiani e dei loro tifosi dopo i disordini in Cagliari-Napoli. Ad intervenire è stato il Giudice Sportivo che in pochissimo tempo ha dato una sentenza.

Arriva la pesante decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea dopo Cagliari-Napoli. I due club italiani sono stati puniti con una pesante ammenda da 30mila euro con diffida per quello che è accaduto durante il primo tempo in merito alla situazione fumogeni, petardi, striscioni e cori che hanno paralizzato il match per diversi minuti.

Una brutta immagine per il mondo del calcio italiano e ora si cercano i colpevoli ancora per provare a prendere ulteriori decisioni forti nei loro confronti. Intanto, c’è la sentenza del Giudice Sportivo che punisce Cagliari-Napoli.

E secondo voi? Che tipo di atteggiamento va preso in queste situazioni per provare a salvare il mondo del calcio italiano da questa gravissima situazione che continua ad andare avanti da diverso tempo.