Conte si impone e lo fa firmare: incontro con gli agenti

Il Napoli sta iniziando a mettere sui propri binari una stagione che sembrava essere di nuovo maledetta dopo l’inizio horror.

Gli azzurri hanno ripreso la retta via grazie al loro Dante Alighieri (Antonio Conte, ndr.) e ora sono pronti a dar fastidio a tutte le altre big per la vittoria dello Scudetto. In casa Napoli sembra essere tornato il sereno ma sabato si giocherà la partita contro la Juventus, il primo vero big match della squadra fino a questo momento, e dovranno arrivare già delle risposte importanti e positive.

Ci sono dei nuovi importanti aggiornamenti che riguardano il Napoli e il futuro della rosa, con Conte che si sta impegnando in prima persona per costruire la squadra a sua immagine e somiglianza.

Napoli, novità da Conte: si è imposto con la società

Antonio Conte vuole un Napoli sempre più forte e lo ha già dimostrato durante il calciomercato estivo. Ha chiesto e ottenuto quasi tutti i calciatori che avrebbe voluto per migliorare la rosa e ora sta già lavorando al futuro e al miglioramento della squadra, per puntare a traguardi molto importanti che possono arrivare anche nel breve periodo.

Dopo un inizio in crescendo, ora il Napoli si sta stabilizzando su basi importanti ma dovrà affrontare ancora molti ostacoli prima di potersi definire una squadra sicura e pronta a lottare per il titolo.

Secondo le ultime notizie, Conte si è imposto con la società per la firma di un calciatore importante che può fare la differenza anche in futuro.

Colpo Meret: il portiere vicino al rinnovo

Il Napoli si è affidato ancora alle mani di Meret che contro Parma e Cagliari ha dimostrato di poter essere il portiere del presente e del futuro del club. Le sue parate hanno contribuito in maniera evidente e importante alla doppia vittoria e ora nel suo futuro potrebbe esserci un nuovo contratto.

Secondo quanto riferisce Il Corriere dello Sport, Conte vuole il rinnovo di Meret e ha chiesto alla società di velocizzare nella trattativa. Il club e il suo agente, Federico Pastorello – che ha condotto anche la trattativa per Lukaku – sono già in contatto da tempo e ora aspettano di finalizzare.

Manca ancora l’accordo economico tra Meret e il Napoli e quindi ci vorranno altri incontri prima di arrivare alle firme ma le sensazioni sono positive.

Rinnovo Meret: ora è di nuovo una risorsa

Meret dalle stalle alle stelle dopo Cagliari. Il portiere friulano è stato quello più bersagliato nel tempo da parte dei tifosi del Napoli che hanno sempre criticato le sue prestazioni e anche la mancanza di leadership, attribuendo al suo caratterere tranquillo una mancata capacità di gestire una rosa importante. Eppure i fatti hanno parlato per Meret, che ha vinto uno Scudetto da protagonista assoluto e anche una Coppa Italia da titolare (ai tempi di Gattuso).

Conte sta trasformando Meret anche a livello caratteriale e ora vuole affidarsi a lui per il futuro. Conte è la stella di Meret che a sua volta può diventare la stella della squadra: a breve sono attese le firme sul rinnovo.