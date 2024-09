Da Torino avvisano: succederà contro Conte, evento mai visto prima

“Core ngrate”, per una volta i bianconeri lo proveranno sulla loro pelle, al netto di quanto rivendicato sempre contro i partenopei.

Non vanno dimenticati gli strascichi che ci sono attorno a questa sfida che, seppur da non vivere come provinciali – come ha chiesto Conte ancor prima di Cagliari – va ribadito di quanto sia sentita per i tifosi. E per una volta, gli azzurri, vedono uno dei simboli più importanti e recenti della storia bianconera, calarsi nella realtà napoletana e dare il massimo, come i tifosi vogliono, e ora pronto all’accoglienza terribile che ci sarà allo Juventus Stadium.

Perché i tifosi le avrebbero promesse ad Antonio Conte, in quello che sarà un clima rovente nel corso del week-end quando il Napoli arriverà a Torino per giocarsi già una fetta importante di classifica se si pensa che, chi vincerà, si staccherà dall’altra. E Antonio Conte, in caso di vittoria proprio contro la sua ex Juve, darebbe uno scatto importante a questo campionato, appena cominciato.

Accoglienza agghiacciante, a Conte aspetta il peggio: succederà in Juve-Napoli

“Accoglienza agghiacciante”, scrivono da Il Corriere dello Sport, citando una delle celebri frasi proprio dell’attuale allenatore del Napoli, fonte di “meme” – come si dice in gergo – del suo passato in panchina e che riguarda ciò che accadrà a Torino.

È la settimana di Juventus-Napoli ed è inutile nasconderlo, è la settimana di Antonio Conte. All Eyez on Me, per quello che è l’allenatore ad oggi più influente del campionato, in queste prime quattro giornate di campionato e che si appresta a sfidare la Juventus. Attenzione, per Antonio Conte, sarà la primissima vera volta da quando ha lasciato la Juventus da allenatore contro il suo ex stadio.

Qualcuno lo dimentica – ed è giusto, quegli anni sono stati tristi – che Antonio Conte andò in panchina per Juventus-Inter in diverse occasioni, ma sempre senza tifosi. Era il periodo pandemico, poi allo Juventus Stadium ci è tornato, ma solo da spettatore o come “ospite” della Juve, accolto comunque come un beniamino, considerando la storia fatta in bianconero. E per la prima volta, dunque, ci sarà un evento senza precedenti che riguarda l’ex bianconero.

Prima volta contro i tifosi della Juve: il dato su Antonio Conte

L’unica sfida con i tifosi sugli spalti di quegli anni e tra Inter-Juventus, con lui da allenatore rivale della Juve, si è giocata a San Siro. Poi, delle sfide contro i bianconeri, da rivale della Juve, non ha mai avuto “accoglienza dai tifosi”. E non ha mai vinto da avversario, allo Stadium, Antonio Conte. Un pareggio e due sconfitte sulla panchina dell’Inter, pronto a sovvertire i numeri, ma in un ambiente che per lui sarà ostile, come non si è mai visto.

Juve-Napoli, succederà allo stadio contro Conte

Promettono da Torino un accoglienza peggiore di quella che fu per Leonardo Bonucci, scrive qualche tifoso sui social, ricordando quanto fu fatto ai danni del difensore quando passò al Milan. Un professionista, Antonio Conte, non accettato però nell’idea dei tifosi della Juventus che lo accoglieranno così come accadde per il Napoli con Higuain e i “traditori” passati da una parte all’altra della rivalità. Tant’è che i tifosi, si starebbero organizzando con dei fischietti per disturbare la partita. Ci saranno cori, striscioni, tutti contro Antonio Conte. Sarà curioso vedere quale sarà la reazione del tecnico salentino che, proprio nella gara di Coppa Italia allo Stadium contro la Juventus, quando era sulla panchina dell’Inter, litigò da lontano con l’ex presidente della Juve, Andrea Agnelli.