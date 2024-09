Calciomercato, Giuntoli beffa il Napoli: andrà alla Juve, l’annuncio

Da anni sulle tracce del giocatore, il Napoli potrebbe vedersi sfumare la possibilità di ingaggiarlo per colpa di una rivale storica.

Stando a quanto riportato dal diretto interessato, infatti, la Juventus nelle scorse settimane avrebbe anticipato tempi, partenopei e rivali presentando una prima offerta ufficiale al club detentore del cartellino del talento. Ovviamente stiamo parlando di un affare che potrebbe andare in porto solamente a gennaio, ma così facendo la Vecchia Signora starebbe cercando di assicurarsi uno dei profili più interessanti dell’intero panorama calcistico mondiale ed europeo.

Questo non escluderebbe assolutamente un ritorno di fiamma da parte del Napoli, ma la concorrenza, italiana e non, sul giocatore è agguerrita.

La Juventus anticipa il Napoli sul giocatore

Il calciomercato è finito oramai da quasi un mese, eppure la Juventus si starebbe già iniziando a muovere in vista del futuro, a conferma di una programmazione meticolosa del capo dell’area sportiva bianconera Cristiano Giuntoli, che ha intenzione di migliorare la squadra di Thiago Motta di sessione in sessione.

Oltre alla Vecchia Signora, anche il Napoli starebbe iniziando a lavorare con un sguardo in vista di quello che sarà, anche se con un ritmo decisamente più blando rispetto alla storica rivale italiana che affronterà nell’anticipo di questo sabato pomeriggio (ore 18.00) per la quinta giornata di Serie A. Quella dell’Allianz Stadium sarà dunque non solo una sfida in campo, ma anche fuori, nel calciomercato, visto che la Juventus starebbe cercando di soffiare da sotto al naso al Napoli uno dei giocatori più seguito ed apprezzati da Aurelio De Laurentiis.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Vecchia Signora potrebbe presto affondare un nuovo colpo su Heorhij Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Perché nuovo? Perché come confermato dal ragazzo stesso a La Repubblica, la Juventus ha già presentato la scorsa estate un’offerta al talento ucraino, rifiutata però dallo storico club arancionero.

Juventus e non solo: gli ostacoli sono tanti per il Napoli

La Juventus non è l’unica avversaria dalla quale il Napoli si deve guardare bene le spalle nella corsa a Heorhij Sudakov. Stando alle ultime notizie, infatti, per il talento ucraino sarebbe una corsa a tre in Serie A.

All’appello dunque manca una squadra, che come svelato dal ragazzo nell’intervista a La Repubblica è il Milan, squadra nella quale ha giocato l’ucraino più forte della storia (Shevchenko ndr). Ai taccuini del noto quotidiano italiano Sudakov ha infatti svelato che “Si ho ricevuto delle offerte da Juventus e Milan, ma sono state rifiutate dallo Shakhtar”, a conferma che qualcosa di concreto c’è stato lanciando allo stesso tempo un messaggio al Napoli: se De Laurentiis lo vuole all’ombra del Vesuvio deve muoversi, sennò c’è il serio rischio che lui e Conte rimangano beffati.