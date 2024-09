Bomba Kvaratskhelia, annuncio prima di Juve-Napoli

Ci sono delle novità sul futuro di Kvaratskhelia: ecco l’annuncio a sorpresa che arriva prima della partita Juventus-Napoli.

Manca sempre meno alla sfida Juventus Napoli, in programma sabato alle 18 a Torino all’Allianz Stadium. La partita, molto attesa da entrambe le parti, dirà tanto sulle ambizioni delle due squadre e vedrà all’opera, per la prima volta in stagione, Thiago Motta e Conte in un primo big match.

Ovviamente, entrambi i tecnici si affideranno ai migliori uomini a disposizione. Nel Napoli, per esempio, c’è Kvaratskhelia che si prepara a scendere in campo dal primo minuto alle spalle di Lukaku. Sono loro i due trascinatori, già protagonisti a Cagliari, che dovranno fare la differenza a Torino.

Intanto, sul futuro di Kvaratskhelia c’è una novità: ecco le parole da parte del presidente.

Ancora problemi fra il Napoli e Kvaratskhelia. Il tema della discussione è il rinnovo del contratto, con relativo aumento dello stipendio.

E’ in atto un vero e proprio braccio di ferro fra il papà e l’agente di Kvicha e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che aveva promesso pubblicamente di rivedere il contratto del numero settantasette azzurro.

Intanto, prima del big match Juventus Napoli arriva l’annuncio da parte del presidente riguardo proprio il futuro di Kvaratskhelia.

Futuro Kvaratskhelia: nel mirino di una big italiana? I dettagli

Ci sono delle importanti novità che riguardano il futuro a Napoli di Kvaratskhelia.

Il georgiano, che è legato agli azzurri per altri tre anni, ha un ingaggio basso rispetto alle sue richieste. Ha chiesto a più riprese un ritocco con l’agente che insieme a De Laurentiis sta trattando per un accordo.

Intanto, continuano ad arrivare delle indiscrezioni di mercato relative proprio al destino del georgiano.

Dopo il Psg, ecco l’annuncio da parte del presidente riguardo la possibilità di vedere alla Juventus Kvaratskhelia. Ipotesi clamorosa che potrebbe lasciare a bocca aperta i tifosi azzurri.

Kvaratskhelia alla Juventus? L’annuncio del presidente

Intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione sportiva dedicata al Napoli, l’ex presidente Giovanni Cobolli Gigli ha parlato di un sogno ovvero vedere con la maglia della Juventus Kvaratskhelia

“Alla Juventus vorrei sicuramente Kvaratskhelia. E’ un giocatore che mi piace tantissimo e sono sicuro che farebbe bene in bianconero. C’è anche Lukaku che sposta gli equilibri, non è un caso se Conte l’ha voluto a Napoli a tutti i costi. La difesa della Juve dovrà fare gli straordinari per contenere entrambi”.