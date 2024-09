Doppio infortunio, brutte notizie: saltano sicuro Juve-Napoli

Un capitano non dovrebbe mai abbandonare la nave, ma in questo caso la scelta è forzata. Perché arriva la terribile notizia che conferma il brutto infortunio del giocatore che sarà subito assente in Juventus-Napoli.

Il momento ora è di grande apprensione ed è difficile visto quello che è accaduto nelle ultime ore, perché ci sono aggiornamenti in merito a quello che potrebbe accadere da un momento all’altro con delle scelte diverse che dovrà fare l’allenatore visto quello che è stato l’infortunio del giocatore che sarà costretto a saltare Juve-Napoli, ma non è l’unico.

Saranno diversi gli assenti che in queste ultime settimane hanno accusato dei problemi, ma ora c’è la certezza già di quelli che non prenderanno parte alla prossima partita di campionato che vedrà sfidarsi due grandi del calcio italiano Juventus e Napoli.

Arrivano conferme da tempo in merito a quelle che saranno le assenze in Juve-Napoli di Milik e Conceicao infortunati da lungo tempo e che non recupereranno a breve, ma con loro ci sono stati anche altri giocatori acciaccati e infortunati che non prenderanno parte alla prossima partita di campionato.

Infortunio prima di Juve-Napoli: le condizioni

Brutto momento questo per l’allenatore che dovrà cercare di capire come risolvere questo tipo di problema nelle prossime ore perché tra pochi giorni ci sarà subito un altro big match con Juventus-Napoli che è una delle gare più attese di questo weekend di Serie A. Una partita dove si giocherà però senza un calciatore che si è infortunato e sarà assente.

Non c’è molto da fare in questi casi, ma bisogna soltanto aspettare che l’infortunio faccia il suo percorso. Perché dopo Milik e Conceicao ora anche il capitano Federico Gatti si è infortunato e non ci sarà per Juventus-Napoli secondo il Corriere dello Sport.

Arrivano brutte notizie anche per l’ex Arek Milik che è ancora fermo dallo scorso giugno dopo l’operazione al ginocchio sinistro e ora sembra che la situazione sia davvero critica, perché i tempi di recupero del giocatore si allungano e può tornare solo tra fine ottobre e novembre di nuovo in campo. Ora la Juventus cerca di capire se è il caso trovare un nuovo attaccante.

Bisogna attendere per Conceicao, mentre per Gatti si riducono le speranza dopo una distorsione alla caviglia destra che l’ha costretto a uscire al minuto 57 della sfida con il Psv Eindhoven. Una perdita importante per Thiago Motta per Juve-Napoli che sarà subito scontro al vertice. Sarà il caso di rischiare Gatti o conservarlo per i tanti e prossimi impegni? Al suo posto si preparano Danilo o Kalulu.