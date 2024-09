Infortunio Juve: la notizia in vista del Napoli e i tempi di recupero

È già scontro Scudetto allo Juventus Stadium in quello che sarà uno dei più romantici appuntamenti, per diversi motivi. Ma c’è da monitorare una situazione.

Da una parte c’è il romantico ritorno di Antonio Conte allo stadio che ha visto nascere e che ha visto trionfare con lui in panchina e che proprio oggi in conferenza ha confessato e rivelato le sue emozioni di giocarsi una gara così contro la Juve e sulla panchina del Napoli e dall’altra il primo Juve-Napoli di sempre, a prescindere da quale sia il lato, di Thiago Motta. Stesso allenatore che deve risolvere un problema interno ai bianconeri, come annunciano i colleghi di Sky Sport.

Perché la Juventus, che deve fare già i conti con il problema di Conceicao e non solo, in quelli che sono stati i problemi dall’infermeria del J-Medical, adesso vedono un altro calciatore che nella sfida contro il PSV è stato sostituito, a causa di una botta alla caviglia.

Infortunio prima di Juve-Napoli: la notizia in vista del match

Si avvicina il week-end in Serie A e si avvicinano pure due sfide dall’importante valore. Perché è scontro ad alta classifica sia per Juve-Napoli che per Inter-Milan, con il derby di Milano che potrebbe voler dire dentro o fuori per i rossoneri, sulla lotta ai primi posti, già in questa fase iniziale di stagione.

Chi vuole dare una spinta sulla classifica, dando un’accelerata importante, è il Napoli di Antonio Conte che verrà accolto all’Allianz Stadium da una Juventus abbastanza acciaccata.

Perché se da una parte c’è il recupero di Thuram, che potrebbe partire titolare e spiazzando così proprio Conte, dall’altra c’è la situazione degli strascichi della Champions. L’infortunio di Conceicao già precedente e uno nuovo, dopo la sfida giocata con il PSV Eindhoven, non è appunto l’unico tema in casa Juventus, in vista della sfida contro il Napoli.

Infortunio Juventus: le condizioni del calciatore

A riportare la notizia sull’infortunio in casa Juventus è l’emittente satellitare che ha spiegato quella che la situazione interna ai bianconeri. Una situazione non facile, se si pensa che Thiago Motta arriva in Serie A da due pareggi consecutivi e che, la propria solidità difensiva, rischia di perderla adesso con l’infortunio di Federico Gatti. Il difensore italiano, infortunato in Juve-PSV, è infatti a rischio per la sfida contro il Napoli.

Juve-Napoli: le ultime di formazione

Secondo le stesse ultime di formazione riportate da Sky, al posto di Federico Gatti potrebbe vedersi il capitano Danilo in Juve-Napoli. Dopo aver giocato soltanto cinque minuti circa in Serie A, il brasiliano potrebbe partire titolare contro il Napoli.