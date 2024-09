Napoli: prendono Meret a zero, una big si è già prenotata

Via a zero da Napoli, nuovi aggiornamenti sul futuro di Alex Meret. Il portiere ha ricevuto un’altra chiamata, ecco tutti i dettagli.

Tiene banco, in casa Napoli, il destino di Meret che ha il contratto in scadenza con gli azzurri a giugno 2025. L’estremo difensore, infatti, protagonista nell’ultima partita di campionato contro il Cagliari, in questo inizio di stagione ha mostrato una condizione straordinaria.

Lo stato di forma del calciatore ha spinto il procuratore a bussare, nuovamente, alla porta del Napoli che adesso è pronto a presentare una proposta di rinnovo. Questa volta, però, c’è da superare la concorrenza di un’altra big, che si è interessata a Meret e all’idea di prenderlo a zero nel corso della prossima sessione estiva di mercato che si aprirà nel 2025.

Grande protagonista di questo avvio di campionato, Alex Meret è al momento uno dei migliori portieri della Serie A. A confermare ciò anche i numeri dell’estremo difensore, che hanno convinto anche i detrattori del ragazzo che l’avevano contestato nell’ultimo periodo.

A Napoli, infatti, in tanti chiedevano un cambio in porta. L’arrivo di Conte, invece, ha portato fiducia al portiere scuola Udinese che è rimasto al suo posto, nonostante la concorrenza di Elia Caprile, di rientro dopo il prestito all’Empoli.

Adesso, però, la società deve risolvere un’altra situazione che è legata al rinnovo di contratto di Meret. L’interesse di un’altra big italiana, pronta a prenderlo a parametro zero, rischia di compromettere il lavoro del direttore sportivo Manna.

Calciomercato Napoli: quale futuro per Alex Meret?

A fare il punto della situazione, su questa trattativa di mercato, è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che ha approfondito la questione legata al rinnovo di contratto di Meret con il Napoli.

Ad oggi, infatti, non ci sono novità per quanto riguarda il prolungamento del portiere con il suo agente che sta mettendo fretta agli azzurri per chiudere questa pratica.

Il calciatore, come rivelato dalla rosea, aspetta il rinnovo con il Napoli. Entro autunno, Meret vuole firmare altrimenti valuterà altre situazioni. C’è tanta fretta, dunque, con la società che dovrà accelerare se vuole chiudere l’affare.

Nelle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare di una big italiana che potrebbe tentare l’affondo per prendere a zero Meret: ecco tutti i dettagli.

Meret al Milan? I dettagli

Considerata la situazione di Mike Maignan, anche lui alle prese con la trattativa per il rinnovo di contratto, il Milan potrebbe cautelarsi e prendere a zero dal Napoli Meret.

Nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo con gli azzurri, i dirigenti si fionderebbero sull’estremo difensore per portare al Milan Meret che può essere l’erede di Maignan che a quel punto potrebbe salutare Milano per andare in una big europea.

Si tratta di una forte suggestione di mercato, che potrebbe capovolgere le gerarchie della porta del Milan e di quella del Napoli. Attesi sviluppi dei prossimi mesi.