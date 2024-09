“Buongiorno? Gatti è meglio”: follia in diretta tv

Juventus-Napoli sarà la sfida dei duelli: Vlahovic-Lukaku, Yildiz-Kvaratskhelia ma soprattutto, a quanto pare, Gatti-Buongiorno.

Fino ad adesso non ne ha praticamente parlato nessuno, anche perché i riflettori sono indubbiamente puntati altrove, ma il dualismo fra questi due difensori potrebbe essere oggetto di discussione piuttosto interessante. A detta di molti, il giocatore del Napoli per caratteristiche è di una spanna sopra rispetto al capitano della Juventus, ma non tutti sono d’accordo con questa opinione.

In diretta tv è infatti accaduto l’inverosimile, col noto opinionista sportivo che senza pensarci su più di due secondi, sicuro anche della sua affermazione, ha detto: “Buongiorno? Gatti è meglio“.

Buongiorno non è meglio di Gatti, o almeno così dicono

Fra poco meno di 24 ore andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino una delle partite più sentite ed importanti della stagione partenopea: Juventus-Napoli. Antonio Conte ha intenzione di dare continuità all’ottimo momento di forma e risultati della sua squadra, facendo un scherzetto a quella che è la “sua” squadra considerati i trascorsi da giocatore prima ed allenatore poi.

Quella di domani sarà comunque una sfida da godersi al primo all’ultimo minuto, anche perché in campo scenderanno alcuni dei calciatori più forti della Serie A, da Romelu Lukaku passando per Kvicha Kvaratskhelia, Dusan Vlahovic, Teun Koopmeiners e tanti altri ancora. Nonostante questi nomi, la scena potrebbe essere presa da due protagonisti atipici, Alessandro Buongiorno e Federico Gatti, finiti al centro di una discussione, una polemica, che a dirla tutta neanche li toccherebbe.

Intervistato nel coso del pomeriggio da Radio KissKiss Napoli TV, l’opinionista sportivo e tifoso juventino Francesco Oppini si è lasciato andare ad un confronto che non è stato essere particolarmente apprezzato, soprattutto dai sostenitori di fede azzurra. Comparando i giocatori delle sue rose nel corso del solito gioco “Chi prenderesti tra…“, il bianconero ha detto: “Gatti o Buongiorno? Mi tengo Gatti. E’ una follia dire che Buongiorno è più forte di Gatti”.

Gatti o Buongiorno, chi è meglio? I numeri dei due

Scegliere chi è più forte fra Federico Gatti ed Alessandro Buongiorno è davvero molto complicato, anche perché le statistiche (della passata stagione) dei due difensori si è equivalgono, nonostante l’ago della bilancia pendi leggermente a favore del bianconero.

Nel corso della Serie A 2023/24, infatti, Gatti ha giocato 3 partite in più rispetto ad Alessandro Buongiorno (29), mettendo a segno anche una rete in più (4). Questo nella nostra scelta può rappresentare essere un indice decisivo, ma alla fine dei conti in entrambi in casi si casca bene, anche se per qualità tecniche e tattiche, il difensore del Napoli potrebbe avere un po’ più di fortuna nel corso della carriera, ed il fatto che Spalletti in Nazionale lo preferisca a Gatti potrebbe confermarlo.