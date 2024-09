Caso Osimhen, il Napoli esce allo scoperto: sarà venduto subito

E’ stata la telenovela del mercato estivo in tutto il mondo, più seguita della storica Beautiful perché quello che è accaduto tra Osimhen e il Napoli è stato senza precedenti.

Tante le notizie e i retroscena usciti in queste ultime settimane sull’attaccante nigeriano che solo 1 anno fa faceva la storia con il Napoli vincendo lo Scudetto e il titolo di Capocannoniere in Serie A. Oggi, invece, gioca con il Galatasaray in prestito perché il club azzurro e lui non sono riusciti a trovare il giusto accordo con un’altra società.

Adesso si parla addirittura che il Milan ha provato a prendere Osimhen, ma per il Napoli la vendita in Italia in prestito o a titolo definitivo non è mai stata realmente un’opzione. De Laurentiis vuole fare cassa e spinge per una cessione all’estero, ma occhio a ciò che è accaduto in queste ultime settimane.

Perché ci sono aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da adesso in poi per il futuro di Osimhen pronto a rilanciarsi e trovare poi la migliore occasione per la sua carriera. Il giocatore nigeriano ha lasciato Napoli in prestito nei primi giorni di settembre per firmare con il Galatasaray visto che solo in Turchia tra le grandi destinazioni c’era ancora possibilità di fare acquisti.

Calciomercato Napoli: Osimhen venduto subito

Adesso in tanti si chiedono quale sarà la prossima destinazione di Osimhen che tornerà a Napoli a fine stagione dopo 1 anno al Galatasaray e dovrà trovare una nuova soluzione. Secondo le ultime notizie che ci sono ora il giocatore può aspirare davvero a raggiungere la Premier League come lui stesso sogna.

Secondo le ultime notizie sono tante le società che ora guardano con interesse l’occasione Osimhen che ha perso metà del suo valore. Dalla clausola di 130 milioni di euro oggi il giocatore ne vale circa 75 e per questo motivo che la prossima estate può accadere di tutto.

La mossa del Napoli per lui può essere decisiva, perché ora la società si espone in maniera ufficiale direttamente con il suo direttore sportivo Giovanni Manna che ha parlato nelle ultime ore a Radio CRC per raccontare tutto su questo caso spinoso.

Osimhen è andato in Turchia in prestito perché è stata un’opportunità di mercato ma per il futuro la volontà del Napoli è di cedere l’attaccante nigeriano subito appena dovesse presentarsi una grande occasione al giusto prezzo. E’ questa la volontà del club come rivelato da Manna.