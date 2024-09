Infortunio prima di Juventus-Napoli, è emergenza

Non c’è Juventus-Napoli senza polemiche e problemi: ora c’è un nuovo infortunio che tiene in ansia l’allenatore, il top player salta il match.

La sfida tra bianconeri e azzurri è partita malissimo, con polemiche striscianti che hanno alzato un gran polverone per quello che sta succedendo dal punto di vista della tifoseria. La trasferta è stata vietata ai tifosi del Napoli dopo i fatti di Cagliari ma c’è stato grande caos dipeso dal fatto che il Prefetto di Torino abbia vietato la trasferta solo a poco più di 24 ore dal fischio d’inizio.

Juve-Napoli, però, è sempre intrisa di polemiche e problemi e ora ce n’è un altro che riguarda l’infermeria e un nuovo infortunio che sembra molto serio in vista del futuro immediato.

Juventus-Napoli: infortunio dell’ultima ora

Dici Juventus-Napoli e sottintendi “guai” e “problemi”. Ormai da qualche anno la sfida dell’Allianz Stadium è diventata terreno fertile per polemiche e grossi pasticci che dipendono anche dagli organizzatori del calcio italiano. Le due squadre arrivano da un periodo estremamente positivo, con vittorie convincenti e il nuovo ciclo che ha iniziato a dare i suoi frutti positivi.

Ma non è tutto oro quello che luccica perché per entrambe le società ci sono dei problemi da gestire e le prime noie fisiche che iniziano a far capolino nel gruppo squadra.

Secondo le ultime notizie, però, c’è un infortunato di lusso che salterà Juventus-Napoli: è stato già scelto il sostituto.

Infortunio per la Juventus: Thiago Motta corre ai ripari

La Juventus scenderà in campo contro il Napoli con le idee molto chiare. In primis c’è la volontà di vincere il primo scontro diretto, dopo il pareggio interno contro la Roma che non ha soddisfatto nessuno dell’ambiente bianconero. Vincere significherebbe anche scavalcare la squadra di Conte in classifica e piazzarsi per qualche ora al primo posto.

L’obiettivo della Juventus è anche quello di non subire gol e per questo la fase difensiva dovrà essere perfetta, vista la pericolosità offensiva degli azzurri. Ma proprio nel reparto arretrato c’è un problema per i bianconeri: Federico Gatti è out per infortunio.

Il difensore della Juve ha rimediato un problema fisico contro il PSV Eindhoven, nella prima di Champions League, ed è in fortissimo dubbio per la sfida di sabato sera.

Gatti salta Juve-Napoli? Scelto il sostituto

Federico Gatti salta Juventus-Napoli. C’è la possibilità concreta che il difensore non sia in campo e che lasci spazio a uno tr aDanilo e Kalulu, fino ad ora mai presi in considerazione dall’inizio come difensori centrali.

Con l’assenza di Gatti in Juve-Napoli verrebbe a mancare anche uno dei principali protagonisti della sfida allo Stadium. Due anni fa fu protagonista di un pugno al volto di Kvaratskhelia, mai visto né sanzionato dall’arbitro, e lo scorso anno fu protagonista del gol vittoria dei bianconeri nell’1-0 finale.