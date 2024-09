Juve-Napoli: trasferta bloccata, ma c’è un problema con il rimborso dei biglietti

Nuovo caso prima di Juventus Napoli. Cresce l’attesa per il big match, tifosi sorpresi dall’annuncio che può stravolgere il programma di questa quinta giornata.

Il big match della quinta giornata metterà di fronte le due squadre, in una gara particolarmente sentita da entrambe le tifoseria.

Come sarà vissuto dal popolo juventino il ritorno di Conte allo Stadium?

C’è tanta curiosità attorno a questa situazione, visto che il tecnico dei tre scudetti consecutivi in bianconero, che ha scritto pagine importanti della storia della Vecchia Signora, sia da calciatore che da allenatore, per la prima volta tornerà allo stadio in veste di avversario.

Un ruolo inedito per Conte che adesso è focalizzato solo sul Napoli e spera di raggiungere grandi traguardi con gli azzurri. Intanto, arriva l’annuncio prima di Juventus-Napoli che cambia il programma dei tifosi: ecco tutti i dettagli.

Una vicenda tutta italiana, che torna alla ribalta ogni volta che c’è di mezzo un big match. Soprattutto quando la squadra interessata è quella del Napoli, con i tifosi che su questo sono sempre i più penalizzati visto che non possono seguire la propria squadra in trasferta.

Preso d’assalto dai supporter azzurri i biglietti dell’incontro, arrivano le ultimissime riguardo la presenza dei tifosi del Napoli all’Allianz Stadium. Dopo aver dato il via libera alla vendita dei tagliandi, c’è la decisione ufficiale da parte delle istituzioni. Ecco i dettagli.

Juventus-Napoli: cambio di programma, la mossa a sorpresa

E’ l’edizione odierna di Repubblica a lanciare la notizia, in anteprima, relativa all’accesso dei tifosi napoletani allo stadio della Juventus.

La svolta è arrivata dopo i fatti di Cagliari, con gli incidenti di domenica scorsa che hanno inciso e non poco sulla scelta da parte del CASMS e della Prefettura di Torino.

Donato Carfagna, Prefetto di Torino, nelle prossime ore darà la comunicazione riguardo il divieto di trasferta dei tifosi residenti in Campania per la partita Juventus-Napoli.

Lo stop arriva il giorno prima del match: adesso i tifosi che hanno acquistato i tagliandi, di Juventus-Napoli, e non potranno accedere a causa del divieto, saranno rimborsati?

Juventus-Napoli: trasferta vietata per i tifosi azzurri residenti in Campania, si attende l’ufficialità

Un paradosso tutto italiano che, ancora una volta, danneggia i tifosi che avevano già prenotato hotel, aerei e treni visto che nel mese di agosto erano stati messi in vendita i biglietti per la partita dell’Allianz Stadium.

Un migliaio di tifosi, residenti in Campania, che avevano acquistato il biglietto per domani sera, dovranno rinunciare alla trasferta torinese. A loro sarà rimborsato solo il costo del biglietto. Si attende solo l’ufficialità di questa decisione che è stata presa dopo la riunione di giovedì.