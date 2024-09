Colpo Napoli, calciatore fuori rosa: arriva gratis a gennaio

I panni sporchi vanno lavati in casa propria, ma di mezzo c’è il Napoli che potrebbe mettere a disposizione una grossa lavatrice per risolvere tutti i tipi di problemi.

Perché arriva la conferma della notizia riguardo un colpo di scena che riguarda un calciatore importante che è stato messo fuori rosa dalla propria squadra e ora c’è la SSC Napoli che lavora già per il futuro e ha intenzione di fare il colpo giusto per risolvere il prima possibile la situazione e andare a migliorarsi in un ruolo scoperto.

Ora ci sono novità al riguardo perché è stata confermata la scelta importante per un giocatore che nel mirino del Napoli c’è da tempo e ora la società di Aurelio De Laurentiis è pronto a definire il prima possibile l’affare con il suo ds Giovanni Manna che può regalare subito nei prossimi mesi un altro colpo a Conte.

Perché già gli ultimi giorni di mercato l’allenatore ha provato a convincere la società di prendere il calciatore o un altro nome in quel ruolo, ma è stato difficile per il Napoli a causa della situazione legata ad Osimhen che per questa stagione però sembra essersi risolta. Attenzione a quello che può accadere già a gennaio.

Calciomercato Napoli: pronto un colpo per gennaio

Vedremo nelle prossime settimane se la situazione si possa sbloccare in casa Napoli ora che è arrivato un assist decisivo che può cambiare seriamente il futuro del giocatore. Perché c’è un possibile colpo che si avvicina per il Napoli grazie a quello che è accaduto in Serie A.

La situazione è davvero incredibile perché dopo aver iniziato la stagione da titolare con la Roma di De Rossi ora Nicola Zalewski è stato messo fuori rosa e non c’è nessuna intenzione di integrarlo nuovamente.

Il giocatore polacco aveva avuto l’occasione di lasciare l’Italia e firmare con il Galatasaray con cui la Roma aveva trovato l’accordo per fare cassa con la sua cessione, ma il giocatore ha rifiutato e ora il club ha deciso di punire Zalewski mettendolo fuori rosa.

Scelta confermata anche da Ivan Juric ora che è arrivato in panchina ed ecco che può approfittarne il Napoli che ha nel mirino Zalewski da diverso tempo. Il giocatore è in scadenza a giugno 2025 e già a gennaio può scegliere una nuova squadra, il suo addio può essere anticipato a gennaio a zero con la Roma pronta a dare il via libera.