Il Napoli lo blinda: svolta a sorpresa, annuncio in diretta

Nuovi aggiornamenti riguardo il mercato del Napoli. Manna l’annuncio in diretta, ecco tutti i dettagli su questo affare.

Napoli: intervista a Manna

Il Napoli ha grandi ambizioni per il futuro. La conferma di Aurelio De Laurentiis è arrivata l’estate scorsa con l’ingaggio di Antonio Conte.

L’arrivo dell’ex Inter e Juventus è stato davvero inaspettato. Nessuno infatti, immaginava di vedere sulla panchina del Napoli Conte eppure il presidente è riuscito a strapparlo alla concorrenza grazie anche a delle promesse in sede di campagna trasferimenti, che sono state rispettate.

Il Napoli, ad oggi, è all’inizio di un progetto che dovrà durare ancora un bel po’. Non ci sono dubbi riguardo la permanenza a Napoli di Conte che è destinata a proseguire per i prossimi anni.

“Con Conte abbiamo iniziato questo percorso insieme e siamo solo al primo anno. Da parte nostra c’è una stima reciproca e totale fiducia in questo progetto. Ora siamo concentrati su questo, è importante essere uniti. E’ un aspetto, questo, che nel calcio moderno conta tanto. Adessoa siamo solo all’inizio di un percorso che, mi auguro, possa durare a lungo”.

“E’ l’inizio di un percorso lunghissimo”, così Giovanni Manna che fa sognare i tifosi del Napoli. Il dirigente, intervenuto nel pre partita della sfida contro la Juventus, ha confermato le voci riguardo l’ambizione del club che ha intenzione di fare cose importanti.