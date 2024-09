Insigne annuncia il ritorno e la destinazione: poi il messaggio a Conte

Lorenzo Insigne è stato e resta, a prescindere da chi ha vinto poi con il Napoli, uno dei simboli dei tanti Juventus-Napoli giocati.

Per identità, per averlo giocato diverse volte da capitano un match così, tant’è che viene interpellato dai media italiani proprio nel corso di questa notte, come riportato in mattinata da Il Corriere dello Sport che ha messo tra le colonne le sue parole proprio in virtù della sfida che si gioca quest’oggi, oltre alla sua voglia di ritorno, nella destinazione annunciata.

Lorenzo Insigne si è allontanato dalla Serie A, dal Napoli e, di riflesso, anche dalla Nazionale. A Toronto sta vivendo una nuova vita, che si gode, da star della Major League Soccer. Ma potrebbe, per sua stessa ammissione, tornarsene a casa. Magari per concludere la carriera in Italia, dopo gli anni vissuti in Canada.

L’intervista di Lorenzo Insigne: Napoli e ritorno in Europa

La vita di Lorenzo Insigne è cambiata radicalmente e non si intende solo nella sfera calcistica. Bensì in quella privata, se si pensa la nascita anche del terzo figlio. Tutti maschi i suoi figli, il terzo figlio nato lo scorso maggio è Mattia e chissà se il futuro lo vivrà in Canada o in Europa, dove tornerà a giocare Lorenzo Insigne. Ma in quale destinazione?

Le ipotesi sono diverse perché le qualità ad Insigne proprio non mancano. A mancargli però, a lui personalmente, è il suo stesso Napoli, che non riesce più a seguire quanto vorrebbe. Il fuso orario, i bambini – spiega Lorenzo Insigne – e tanti altri fattori che non gli permettono di vedere il Napoli di Antonio Conte, del quale però è preparatissimo, e ne è il primo tifoso.

A tutto tondo, Lorenzo Insigne, ha rilasciato una lunga intervista parlando proprio del Napoli e non solo. Al centro delle discussioni, anche la possibilità del suo ritorno in Europa o magari, anche in Italia.

Le parole di Insigne: ritorno in Europa, la destinazione

Lorenzo Insigne risponde sorridendo quando gli si viene chiesto del possibile ritorno in Europa, se ci pensa o meno: “Non me l’aspettavo di star bene come sto qui, al di là dell’inglese che continuo a non parlare. Mi faccio capire a modo mio. Ritorno in Europa? Certo che ci ho sempre pensato. Quando vedo la Champions League, le partite di campionato, sento sempre qualcosa dentro perché so di poter dare ancora tanto. La fiamma è ancora accesa, qui sicuramente sto bene e sono concentrato. Tra una settimana c’è la finale della Coppa canadese, poi vogliamo entrare nei play-off della MLS. Però va detto che facciamo un lavoro dove può sempre succedere di tutto. Vedete De Rossi, dalla sera alla mattina non era più alla Roma. L’idea di ritornare comunque è ancora viva, ogni tanto ancora mi viene”.

Insigne manda un messaggio a Conte

Lorenzo Insigne parla anche di Antonio Conte, allenatore che ha avuto in Nazionale: “Bellissimo effetto, quello di vederlo sulla panchina del mio Napoli. Penso che lui abbia visto e capito, quando il Napoli ha vinto lo Scudetto, l’energia che c’era attorno alla squadra. Lui è uno carismatico, disse una volta “quando tornerò saranno problemi per gli altri”. Io come napoletano sono contento che sia sulla nostra panchina”.