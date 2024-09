Insulti razzisti contro il Napoli: la Juventus rischia grosso

Insulti razzisti da parte dei tifosi della Juventus contro il Napoli. C’è attesa per il verdetto del Giudice Sportivo, i bianconeri rischiano grosso.

L’atteso big match della quinta giornata di Serie A, Juventus Napoli, è terminato 0-0. Partita con poche emozioni che ha fatto discutere soprattutto per dei cori discrimonatori contro i tifosi azzurri e la città di Napoli.

Cosa farà il Giudice Sportivo?

Tornato a Torino dopo parecchio tempo, Antonio Conte non è stato accolto bene dal popolo juventino che ha dimenticato gli anni passati in bianconero da Conte che della Juventus è stato oltre che allenatore anche capitano.

Una storia ricca di successo, quella che lega il salentino alla Juventus. Nonostante ciò, il clima allo Stadium è apparso da subito infuocato e alla lettura delle formazioni Conte è stato fischiato in maniera assordante da parte dei tifosi di casa che, evidentemente, non hanno apprezzato le scelte passato del tecnico che ha allenato i rivali di sempre dell’Inter.

Oltre alla bordata di fischi, che è stata riservata ad Antonio Conte, c’è da segnalare anche il coro discriminatorio contro Napoli e i suoi tifosi.

Cori razzisti contro Napoli da parte dei tifosi della Juventus

Un vecchio vizio, tutto italiano, che accade in tutti gli stadi della Serie A da parte dei tifosi di casa che molto spesso utilizzano questo coro contro la città di Napoli per offendere i tifosi ospiti.

Anche questa volta, infatti, non è mancato il coro da parte dei tifosi della Juventus contro Napoli. Incitamenti all’odio sono arrivati nel corso della partita, proprio contro la schiera riservata alla curva ospite.

Appena iniziata la gara, infatti, si è sentito in diretta tv il coro razzista: “Noi non siamo napoletani” ed “Odio Napoli”. Prosegue, dunque, come da tradizione, questo incitamento all’odio da parte dei tifosi bianconeri che hanno surclassato di fischi anche una vecchia bandiera della Juventus come Conte.

Adesso si attende il provvedimento da parte del Giudice Sportivo.

La Curva della Juventus rischia un turno di stop dopo i cori contro Napoli?

Juventus: rischio multa per i cori dei tifosi contro Napoli

Bisogna attendere il verdetto da parte del Giudice Sportivo che può multare la Juventus dopo i cori discriminatori dei tifosi contro Napoli. Nel caso più estremo può arrivare la chiusura della Curva con la condizionale, anche se è assai difficile che ciò accada.