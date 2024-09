Juve-Napoli decisiva, è fuori progetto: a gennaio arriva il sostituto

Il mondo del calcio vive di queste partite che sono quelle più attese di una stagione intera e ora arrivano degli aggiornamenti su quella che può essere la prossima sfida Juventus Napoli.

E’ una partita che sa tanto di Derby per entrambe le tifoserie e società che in questi ultimi anni si sono sfidati sul campo e fuori anche per questioni di mercato. Il club bianconero ospiterà all’Allianz Stadium il Napoli che ora si dovrà subito mettere all’opera e dimostrare la propria forza dopo 3 vittorie consecutive.

Perché Juve Napoli sa già di sfida scudetto e ora è un momento importantissimo per il resto della stagione che può segnare una via per un delle due squadre se dovessero riuscire ad ottenere una vittoria importante in questo scontro diretto che vale tanto a livello di morale.

Sarà sicuramente decisivo per qualcuno che si sta giocando il proprio futuro perché ci sono aggiornamenti anche di calciomercato che combaciano con quella che sarà questa prossima partita Juventus Napoli. Adesso può arrivare un segnale molto importante che riguarda quello che sarà il futuro di alcuni giocatori che hanno voglia di dimostrare il proprio valore.

Calciomercato: Juve Napoli diventa decisiva per il futuro

Ma non tutti potrebbero avere occasione di mettersi in mostra, perché ci sono novità importanti che riguardano la possibilità che alla fine da Juventus Napoli in poi le cose cambino e che potrebbero diventare decisive per il futuro.

Thiago Motta e Conte si sfidano in campo e occhio a quello che può accadere fuori con il calciomercato che diventa decisivo anche a gennaio con alcune società che già si stanno mettendo all’opera in vista del proseguo della stagione. Perché alcuni giocatori si stanno giocando il futuro in vista dei prossimi mesi.

C’è la possibilità che alla fine qualche giocatore possa andare via nel mercato di gennaio perché Juve Napoli diventa decisiva per il futuro di un calciatore che può seriamente andare via da un momento all’altro o comunque essere messo da parte per un nuovo arrivo.

Il Napoli cambia modulo con la Juve e passa al 4-3-3 con Mazzocchi che lascia il campo a McTominay e occhio a quello che può accadere da un momento all’altro, visto che a gennaio il Napoli può puntare su un nuovo esterno destro con Singo in pole insieme a Ebimbe. Secondo voi qual è il modulo giusto per la squadra di Conte?