Moviola Juventus-Napoli, episodio da VAR che nessuno ha visto

La partita tra Juventus e Napoli ha portato con sé polemiche su polemiche e ora è spuntato anche un episodio da moviola.

Quando giocano Juve e Napoli la partita si protrae sempre per giorni e giorni successivi e lo stesso è destinata a fare quella di questa sera che è terminata 0-0. La gara tra Thiago Motta e Antonio Conte è stata evidentemente sopravvalutata perché entrambe le squadre non sono riuscite minimamente a dare spettacolo né mai – o quasi – a impensierire le difese avversarie.

Come se non bastasse, poi, ci sono anche episodi da moviola e da VAR che nessuno ha visto e che sono stati scovati e analizzati solo al termine della partita.

Moviola Juventus-Napoli: impazza la polemica

La partita tra Juventus e Napoli è stata tutt’altro che divertente. Le due squadre certamente non si sono distinte per il bel gioco né per occasioni create e per entrambi i portieri (in realtà 3, vista la sostituzione tra Meret e Caprile) non ci sono stai mai pericoli.

Ma come ogni Juventus-Napoli che si rispetti ci sono state delle polemiche che si sono protratte dopo la partita e che verosimilmente andranno avanti per diversi giorni.

Gli episodi da moviola e da VAR ci sono stati anche in Juve-Napoli ma sono stati scoperti solo al termine della partita e mai presi in considerazione dall’arbitro Doveri.

Mancato intervento del VAR: Juventus su tutte le furie

La Juventus è su tutte le furie con l’arbitro Doveri per un episodio da VAR. All’inizio del secondo tempo, infatti, durante un’azione offensiva dei bianconeri c’è stato un retropassaggio di Olivera a Caprile che ha bloccato il pallone tra i fischi e le polemiche di tutto lo stadio. Il direttore di gara ha fatto immediatamente ampi cenni che non fosse retropassaggio e non ha assegnato la punizione a due in area di rigore.

Luca Marelli, ex arbitro ed esperto di DAZN, nel post partita di Juve-Napoli ha analizzato l’azione e ha rivelato che c’è stato un grave errore dell’arbitro che avrebbe dovuto assegnare la punizione a due a favore della Juve nell’area del Napoli.

“Doveva essere fischiata punizione indiretta in area per la Juventus, quello di Olivera è un retro-passaggio volontario“, ha sottolineato Marelli e le sue parole hanno fatto infuriare ancora di più i tifosi bianconeri.

Perché il VAR non è intervenuto

Il VAR non è intervenuto per il retropassaggio di Olivera a Caprile. E mai come questa volta non è un errore degli arbitri addetti al VAR né al malfunzionamento tecnologico (e se ci pensate bene anche questa è una notizia!).

Il VAR non è intervenuto perché da regolamento non si può. Essendo stata una possibile punizione, il VAR non ha alcun potere sulla decisione dell’arbitro e quindi non avrebbe potuto correggere il mancato fischio di Doveri.