Napoli, accolto il ricorso al TAR: la sentenza ribalta la decisione

E’ stato uno degli argomenti più discussi della settimana, perché dopo i fatti di Cagliari sono arrivate decisioni importanti per Juventus-Napoli con la trasferta vietata ai residenti a Napoli e provincia.

Una vera batosta per i tifosi ospiti per Juventus Napoli perché è arrivata la triste decisione di chiudere il settore ai residenti a Napoli e provincia per il big match della quinta giornata di Serie A. dopo gli scontri tra tifoserie con quelli di Cagliari che ci sono stati nell’ultimo turno di campionato e hanno creato disordini e problemi impedendo il regolare svolgimento della partita.

Arrivata ora la decisione molto importante dopo quella delle ultime ore perché il CASMS ha vietato la trasferta ai tifosi di Napoli e provincia per la partita Juve-Napoli nel Settore Ospiti. Un vero colpo di scena a pochissime ore dalla partita per tanti tifosi che già avevano acquistato il biglietto e molti altri che si erano recati addirittura già nella città di Torino alla vigilia del match e che sono stati penalizzati.

Un vero guaio che ha creato grandi polemiche perché a poche ore dalla partita e quando in molti avevano già investito soldi importanti per andare a seguire la gara Juve Napoli che è stata vietata ai tifosi residenti a Napoli e provincia. Adesso ci sono delle importanti notizie che riguardano quello che può accadere e cambiare.

Napoli, ricorso accolto sulla trasferta vietata

E’ arrivata una decisione molto importante dal Tar che restituisce ai tifosi napoletani la dignità messa in discussione perché ci sarà la possibilità per due tifosi di andare in trasferta per Juve Napoli.

A parlare in queste ore sono stati gli avvocati Erich Grimaldi e Luca Rubinacci che hanno impugnato il provvedimento del Prefetto di Torino in merito alla trasferta vietata ai tifosi napoletani per Juve Napoli.

Un vero colpo di scena in queste ore però perché i due avvocati hanno comunicano che il TAR Piemonte ha accolto la richiesta di misura cautelare urgente proposta nell’interesse di un tifoso napoletano che, con il proprio figlio, potrà dunque recarsi all’Allianz Stadium per vedere Juventus Napoli.

Arriva la conferma per un tifoso del Napoli e suo figli che saranno presenti nel settore ospiti dopo il ricorso al TAR Piemonte accolto. Perché il TAR ha riconosciuto l’illegittimità del provvedimento adottato dal Prefetto di Torino, su parere del CASMS, con cui era stata vietata la trasferta ai soli tifosi residenti nella provincia di Napoli.

E’ stato quindi riconosciuto dal TAR Piemonte che il presupposto su cui il divieto si basava ovvero gli scontri avvenuti a Cagliari con i tifosi del Napoli, e quindi tra tifoserie diverse rispetto alla partita di Torino, non giustificava l’adozione dell’improvvisa e gravosissima misura assunta.