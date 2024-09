Partite a porte chiuse: sentenza durissima per i tifosi azzurri

Che paghino i colpevoli, è anche giusto. Che paghino tutti, forse meno, ed è il caso dei tifosi azzurri.

Clamoroso quanto accaduto a 24 ore dal match contro la Juventus, con la situazione che finirà nell’azione legale della “Class Action” perché, i tifosi azzurri, sono stati violati dei propri diritti, secondo quanto si accusa.

Il motivo è chiaramente riconducibile a quanto accaduto, una settimana fa circa, nel corso della sfida che si è giocata tra Cagliari-Napoli. Una sfida che porta strascichi, tant’è che a sole 24 dal calcio d’inizio di Juve-Napoli, è stato deciso di fermare tutti i tifosi residenti in Campania che avevano praticamente già comprato biglietti, voli, treni e prenotato alberghi. Una situazione che porterà sicuramente a provvedimenti ai danni del prefetto, almeno questo stando a ciò che si accuserà in Tribunale con la Class Action, ma occhio perché secondo quanto viene riportato questa mattina, le “porte” dello stadio per i tifosi del Napoli, rischieranno pure di restare chiuse.

“Porte chiuse al Napoli”, non solo la Juventus: cosa succede

La sentenza per il Napoli rischia di essere durissima, secondo quanto spiegato da Il Mattino. Adesso c’è la Juventus, ma gli stravolgimenti potrebbero seguire, dopo quanto è già successo per la partita di questo sabato contro i bianconeri, sull’annullamento dei biglietti per la trasferta di Juve-Napoli.

Porte sbarrate, cosiddette “porte chiuse” potrebbero riguardare i tifosi azzurri, al seguito del Napoli. Secondo quanto riferisce la stessa fonte, potrebbe venir fuori il “pugno duro” su quanto riguarda i tifosi partenopei, dopo i fatti di Cagliari.

Juve-Napoli e ciò che ha riguardato l’annullamento della trasferta, respingendo così i tifosi residenti in Campania a Torino, potrebbe essere solo la prima goccia che farà poi traboccare il vaso. Nel mirino, altre partite, che il Napoli potrebbe giocare senza i suoi tifosi.

Rischio sentenza durissima per i tifosi del Napoli: non solo Torino

Porte chiuse per i residenti in Campania, non solo contro la Juventus. È questa la notizia che riguarda i tifosi del Napoli che, cerchiando le partite e i week-end del proprio campionato e della propria squadra del cuore, non potranno probabilmente seguire con passione i propri beniamini in giro per l’Italia. Perché, il Napoli, potrebbe vedere i diversi prefetti dei diversi posti d’Italia, evitare la trasferta ai tifosi residenti in Campania. O addirittura, predisporre le “porte chiuse” per il settore ospiti, al fine di evitare quanto è successo a Cagliari. Tutti che pagano insomma, indistintamente da chi è responsabile poi di quanto accaduto in Sardegna.

Quali partite si giocherebbero senza tifosi?

Secondo le notizie che circolano in mattinata, quella di Empoli e Milano – contro il Milan – potrebbero essere le due trasferte senza tifosi per il Napoli. Da capire se succederà senza tifosi residenti in Campania o proprio senza tifosi del Napoli, nel settore ospiti.