Calciomercato Napoli: colpo di scena Osimhen, l’agente ha già chiuso l’accordo

Quale sarà il futuro di Victor Osimhen? L’agente si muove in anticipo e già pensa al futuro del suo assistito. Ecco la rivelazione.

In casa Napoli si torna a parlare di Victor Osimhen. L’addio del nigeriano ha lasciato un segno profondo all’interno del club, soprattutto per le modalità in cui si è separato. Infatti, dopo l’esperienza al Galatasaray, l’attaccante tornerà di nuovo a Napoli.

Sotto contratto con gli azzurri, le parti sono a lavoro per trovare una sistemazione al bomber che per il momento è concentrato solo sul club giallorosso. Al suo futuro ci pensa l’agente Calenda, che sta intrattenendo contatti con diverse società, tra cui anche quelle di Serie A.

Perché rivedere Osimhen in Italia, con una maglia diversa da quella del Napoli, non è proprio utopia.

Protagonista in Turchia, a fine stagione Osimhen tornerà di proprietà del Napoli.

Il futuro del calciatore è davvero una grossa incognita per la società azzurra che questa volta vuole muoversi d’anticipo per trovare una sistemazione al calciatore. Intanto, il suo procuratore Calenda è a lavoro per trovare una sistemazione importante per Osimhen.

Tra le varie ipotesi al vaglio dell’agente, anche quella di portare in Italia Osimhen con la maglia di un’altra big.

Osimhen di nuovo in Serie A? Ecco cosa sta succedendo

E’ il giornalista di Rai Sport Paolo Paganini, nel corso del suo intervento alla trasmissine 90° Minuto, a fare il punto della situazione riguardo il futuro di Victor Osimehn.

Soffermandosi sul futuro di Dusan Vlahovic, che può lasciare i bianconeri visto che ancora deve trovare l’accordo per il rinnovo di contratto, Paganini ha lanciato la bomba e parlato di un possibile approdo alla Juventus di Victor Osimhen.

“Vlahovic non è a livello di altri attaccanti come Lautaro oppure Victor Osimhen. La Juventus non ha una grande punta di livello. Ecco perché ci sono diverse opzioni per i bianconeri che possono salutare Vlahovic e prendere un altro attaccante”.

“Il primo nome della lista è David, canadese che va in scadenza a giugno 2025. Per lui, però, c’è bisogno dello slot da extracomunitario. L’alternativa può essere Victor Osimhen. E’ vero che ha la clausola ma i rapporti fra il procuratore del nigeriano e Giuntoli sono molto forti. Quindi attenzione al possibile ritorno in Italia di Osimhen con la maglia della Juventus”.