Conte stravolge il Napoli: costretto al cambio, fa fuori il titolare

Il Napoli di Antonio Conte sta iniziando a trovare la sua strada positiva verso il futuro: che sia tutto rose e fiori non è vero ma che si sia iniziato a seminare qualche fiore profumato in un campo prima completamente distrutto vero lo è.

Le prime partite degli azzurri hanno dato grande speranza al popolo napoletano che non vedeva una partita ben giocata da oltre un anno. Dopo quanto accaduto l’anno scorso la cosa migliore e più importante da fare era dimenticare e pian piano stanno iniziando a cicatrizzarsi quelle ferite enormi lasciate dopo l’anno dello Scudetto.

Conte ha iniziato a stravolgere il Napoli ma può continuare a farlo sia dal punto di vista del gioco e dei tatticismi che dal punto di vista dei protagonisti in campo.

Napoli, Conte cambia tutto: prime prove positive

Il Napoli di Antonio Conte inizia a diventare ben strutturato e con delle idee precise, proprie dell’allenatore leccese che ha sempre messo la sua mano nelle squadre dove ha iniziato ad allenare. I primi risultati si sono già visti e ora si passa dalle prove ai fatti, con i primi cambiamenti che inizieranno a essere costanti e duraturi per la nuova squadra che sta costruendo.

Le prime prove di Conte sono positive e ora ha deciso di scegliere dei nuovi titolari da cui ripartire, lasciando fuori almeno uno degli uomini a cui si era affidato da inizio stagione.

Secondo le ultime notizie di casa Napoli, Conte ha avviato le prove per cambiare tutto sia a livello tattico che di protagonisti in campo.

Conte e il Napoli scoprono McTominay: le ultime

La prima partita da titolare di Scott McTominay con il Napoli ha stupito tutti. Il calciatore scozzese, arrivato a titolo definitivo dal Manchester United, è stato uno dei migliori in campo contro la Juventus. La sua prestazione è stata maiuscola per intelligenza calcistica e tattica: ha saputo unire muscoli e cervello e alla fine è uscita fuori una partita da 8 in pagella. Ha recuperato tanti palloni e fatto battaglia, ma anche creato superiorità numerica in zona offensiva essendo stato schierato da trequartista puro.

Conte non vuole fare a meno di McTominay. Ma chi farà fuori del Napoli visto nelle prime partite? Sicuramente non Anguissa né Lobotka, visto che i due centrocampisti anche contro la Juve sono stati fondamentali per la costruzione del gioco e per fare densità in mezzo al campo per non lasciare spazi alla Juve.

Per questo motivo il primo candidato a lasciare il campo, come è successo anche ieri, è Pasquale Mazzocchi. Conte è passato a una difesa a 4, schierando Olivera e Di Lorenzo sulle fasce.

McTominay si prende il Napoli: Conte entusiasta

Scott McTominay si sta prendendo il Napoli. Lo scozzese si è presentato benissimo in azzurro, già calato nella realtà e nella mentalità di Antonio Conte che chiede corsa e sacrificio a tutti i suoi calciatori. E il ragazzo che arriva dallo United è già abituato a questo tipo di situazioni e ha deciso di stravolgere le idee tattiche del tecnico e prendersi la titolarità.

McTominay si candida a essere il nuovo idolo di Napoli. Di già? Sì, perché vista la mancanza di volontà della passata stagione, per i napoletani vedere un calciatore che corre, lotta, crea e suda è sinonimo di amore.