Decisione drastica contro il Napoli: interviene il TAR

Il Napoli di Antonio Conte vive un momento positivo in campo, con i risultati che inizano a essere soddisfacenti: ma sta nascendo un problema extracampo che può penalizzare gli azzurri.

La squadra sta ottenendo i primi risultati positivi e il lavoro di Conte inizia a essere palese e sotto gli occhi di tutti. Il Napoli può puntare tranquillamente a un posizionamento in Champions League anche se ci sono ancora molte cose da migliorare e sulle quali lavorare per giungere al traguardo che tutti si aspettano in casa azzurra.

Ma non tutto è splendente in casa Napoli: ora c’è un intervento del Tribuale che può penalizzare pesantemente gli azzurri in vista delle prossime partite.

Napoli, pesante penalizzazione: cosa succede

Il Napoli inizia a macinare gioco e risultati positivi. La partita contro la Juventus è stata una prova di maturità importante per una squadra in completa ristrutturazione che deve trovare certezze e personalità per poter affrontare una stagione estremamente complicata e lunghissima.

Conte è felice di quanto sta iniziando a vedere nel Napoli ma vuole che si migliori ancora e ha chiesto anche l’aiuto dei tifosi per far sì che tutti insieme si possa remare dalla stessa parte e superare anche i momenti difficili che arriveranno.

Ma proprio riguardo i tifosi ci sono dei problemi importanti da risolvere: il Napoli può essere pesantemente penalizzato.

Penalizzazione tifosi del Napoli: interviene il TAR

I tifosi del Napoli sono stati penalizzati dopo i fatti di Cagliari. Le modalità decisioniali, però, sono state vergognose perché annunciate improvvisamente a poco più di 24 ore dalla trasferta di Torino, con biglietti già acquistati per lo stadio e titoli di viaggio già profumatamente pagati. Ma ora pare finalmente finita qui.

Secondo quanto filtra da ambienti vicino alla giustizia sportiva, i tifosi del Napoli potrebbero aver scontato la loro penalità e potrebbero tornare a sostenere i propri colori – si spera con garbo e buoni modi – nelle prossime partite.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, infatti, il mancato ingresso di 1200 tifosi del Napoli all’Allianz Stadium potrebbe essere stato utile per evitare l’altra drastica decisione che è nell’aria: ovvero lo stop per tutte le trasferte azzurre di ottobre, dunque Empoli-Napoli e Milan-Napoli. Non si dovrebbe arrivare a tanto.

I tifosi del Napoli tornano in trasferta

Dopo il divieto improvviso di poter assistere a Juventus-Napoli, i tifosi azzurri potranno tornare allo stadio anche in trasferta. Non c’è ancora l’ufficialità ma si va in questa direzione, per cercare di appianare tutte le difficoltà.

Empoli-Napoli e Milan-Napoli del mese di ottobre dovrebbero aprire le porte ai tifosi partenopei che, come al solito, si presenteranno in massa negli stadi avversari per tifare i propri colori.