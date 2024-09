Napoli, infortunio molto serio: Conte rischia, i tempi di recupero

In casa Napoli si inizia a respirare aria positiva e nuova ma nei momenti migliori non mancano mai problemia: c’è un infortunio molto serio.

Gli azzurri hanno pareggiato a Torino dopo una partita combattuta soprattutto a livello tattico e mai realmente divertente e piena di pericoli come avrebbero voluo i tifosi e i rispettivi allenatori. La gara dello Stadium è stata a dir poco noiosa e solo pochi flash hanno fatto esaltare i tifosi presenti allo stadio e quelli davanti alla tv. Ma oltre questo c’è stato poco e niente: Conte e Thiago Motta si sono accontentati del pareggio a reti bianche.

La situazione del Napoli ora è positiva ma ci sono anche notizie che non lasciano dormire sonni tranquilli a Conte: l’infortunio è molto serio.

Napoli, infortunio serio: le ultime

Il Napoli di Antonio Conte sta iniziando a trovare risultati ma la strada della perfezione è ancora lontana. Ora inizia anche a sorgere qualche problema legato all’infermeria.

Le condizioni fisiche dei calciatori sono determinanti per il calcio che chiede Antonio Conte. L’allentore vuole sempre tutti al 100% perché devono sacrificarsi in ogni fase del gioco ma anche per questo motivo spesso capita che più di qualcuno possa infortunarsi.

Secondo le ultime notizie, in casa Napoli c’è un infortunio molto serio che rischia di provocare non pochi problemi ad Antonio Conte.

Napoli, infortunio Meret: la prima diagnosi e le condizioni

Il Napoli ha perso Alex Meret per infortunio. Il portiere friulano stava trovando grande ritmo e tanta voglia di far bene me contro la Juventus si è dovuto arrendere a un problema fisico che non gli ha permesso di concludere la partita come avrebbe voluto.

Secondo quanto riferisce il giornalista Ciro Troise, tra domani e lunedì Alex Meret si sottoporrà agli esami strumentali per il problema muscolare all’adduttore sinistro che l’ha costretto a lasciare il campo contro la Juventus.

Il portiere del Napoli ha lasciato posto a Caprile che è stato sicuro e tranquillo tra i pali e sarà proprio l’ex Empoli a sostituire Meret. Le condizioni saranno valutate meglio a inizio settimana e si avrà un quadro clinico più preciso.

Infortunio Meret: i tempi di recupero

Gli esami strumentali a cui si sottoporrrà Meret faranno chiarezza, ma il rischio è che possa saltare le prossime tre gare rientrando dopo la sosta per le nazionali, quindi a metà ottobre. Proprio nel suo momento migliore, quando si stava scrollando tutte le critiche di dosso, Meret dovrà fermarsi per qualche settimana.

Caprile dovrà dimostrare di essere all’altezza del Napoli e anche Antonio Conte dovrà usare il suo miglior modo di fare per riuscire a tirare fuori dal portiere le migliori qualità.