Napoli, rivelazione di Conte: un calciatore rischia grosso

Chi sbaglia, paga. E’ questo il mantra di Antonio Conte che è pronto a prendere provvedimento importanti per quelli che sono tutti i giocatori della rosa che non possono sentirsi al sicuro di un posto.

Arrivano importanti notizie che riguardano quella che è la situazione legata al Napoli di Antonio Conte che ha affrontato questo inizio di campionato in maniera netta e decisa. Perché la situazione sembra davvero difficile soprattutto per un giocatore che ora si ritrova in un momento di grossa difficoltà e che deve ancora entrare al 100% in quelli che sono gli schemi del nuovo allenatore azzurro che è molto esigente.

Occhio a quello che può accadere nelle prossime settimane con tante altre partite di grande livello che giocherà il Napoli di Conte e dove bisognerà dare dei segnali molto importanti per il proseguo della stagione che ora entra nel vivo con tantissime partite decisive che possono dare punti importanti per la classifica finale.

Adesso si parla tanto di quelle che sono le situazioni difficili che può vivere un giocatore del Napoli se Conte dovesse confermare ancora queste scelte anche per le prossime partite. Perché c’è il serio rischio che alla fine possa arrivare una vera batosta per un giocatore che è arrivato solo quest’estate.

Napoli, la decisione di Conte

Tanti i nuovi arrivi in casa Napoli per Antonio Conte che vuole una rosa forte, sempre attenta e determinata per ottenere i migliori risultati possibili senza mai mollare la presa e la concentrazione. Soprattutto c’è intenzione di dare un grosso contributo in entrambe le fasi con tutti i giocatori e ora c’è qualcuno che su tutti rischia.

Sembra avere le idee abbastanza chiare Antonio Conte in queste settimane perché cambia modulo, pochi interpreti e continua ad avere solidità. Dopo la prima giornata di campionato il Napoli ha subito solo 1 gol e su rigore e ora vuole continuare con questa fase difensiva, merito di tutti dice l’allenatore e per questo qualcuno sta avendo difficoltà ad inserirsi.

E’ il caso di David Neres che è uno di quelli che spinge tanto in avanti ma senza occuparsi troppo della fase difensiva e per questo motivo che allora sta avendo sempre meno spazio e ancora non è mai partito titolare.

O cambia qualcosa nel suo modo di fare come richiede Conte o per Neres continuerà ad esserci la panchina anche nelle prossime settimane.