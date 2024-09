Napoli, scoppia il caso: Conte ha deciso di farlo fuori

“Non è la più forte delle specie che sopravvive, né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti”, diceva il biologo Charles Darwin, ed è quello che sta cercando di far capire Antonio Conte a tutto l’ambiente Napoli.

Grosso cambiamento fatto dal Napoli negli ultimi mesi che ha deciso di puntare forte su Antonio Conte in panchina e rivoluzionare totalmente la rosa con tantissimi giocatori che sono andati via e altrettanti che sono arrivati dopo quella che è stata la stagione più deludente degli ultimi anni con un clamoroso decimo posto.

Ecco che allora si prova a dare una scossa a tutto l’ambiente cercando di capire che bisognerà essere tutti uniti e decisivi lavorando di squadra per ottenere qualcosa di importante per il futuro. Perché non ci sono giocatori inamovibili nella rosa del Napoli e Conte l’ha fatto capire con un messaggio forte a tutti confermando che può puntare su tutti per i prossimi anni.

Allo stesso tempo però ci sono delle situazioni decisive da dover chiarire, perché ora si cerca di sistemare quelli che sono alcuni dei problemi interni in casa Napoli con Conte che ha mandato dei messaggi molti forti e chiari in merito a quello che può accadere da un momento all’altro ad alcuni giocatori.

Caso Napoli: problemi con un calciatore

Anche i leader in casa Napoli non avranno il posto assicurato e tutti dovranno giocarsi la partita della vita ogni volta e lavorare duro in allenamento per mantenere sempre alto il livello per permettere il bene del club e risultati efficienti. Adesso scoppia però il caso tra Conte e un calciatore del Napoli.

Antonio Conte ha fatto fuori tutto il tridente in Juventus-Napoli a poco più di 15 minuti dalla fine e quindi anche Kvaratskhelia e Lukaku, due grandi leader e punti di riferimento del Napoli sanno di dover dare sempre tutto o rischieranno di essere fatti fuori dal proprio allenatore che è molto esigente.

Per quanto riguarda Lukaku c’era chiaramente una situazione legata alla condizione fisica, mentre per Kvaratskhelia il cambio è stata una vera sorpresa che ha stupito anche lo stesso giocatore in campo.

Adesso Conte ha mandato il messaggio che voleva mandare anche allo stesso Kvaratskhelia e tutti in casa Napoli compreso lui sanno ora che rischiano di essere fatti fuori in qualsiasi momento della partita se non dovessero dare il proprio meglio.